Vica Blochina și-a micșorat stomacul, iar acum e plânsă toată! Nicio șansă să facă asta! ”Îți dai seama cât o să sufăr?”

În urmă cu o săptămână, Vica Blochina se lăsa pe mâna medicilor pentru o operație de micșorare a stomacului. Intervenția a fost una reușită, fosta balerină având, în mai puțin de șapte zile, prima apariție publică. Ne-am interesat de sănătatea blondinei, la propriu, iar interviul oferit de fosta parteneră a lui Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO a fost de zile mari. Vedeta a dezvăluit cum se recuperează, dar și cum a văzut finala Survivor direct de pe patul de spital, neputând fi prezentă în Republica Dominicană la acel moment.

Pe Vica o încearcă regretul că nu va mai putea să consume alimentele și băuturile care i-au creat plăcere atât de mult timp. Favoritele erau carbohidrații, dar și alcoolul, care o ajuta pe fosta dansatoare să se distreze la cote maxime. Ex-manechinul se conformează și speră, ca odată cu trecerea timpului, să obțină silueta mult visată.

Vica Blochina a bifat prima apariție mondenă după operația de micșorare a stomacului: „O să sufăr că nu pot să beau!”

CANCAN.RO: Cum ai ales acest furou pentru eveniment?

Vica Blochina: După ce m-am operat, am stat în pat, în furou. Și m-a sunat Maria Constantin, îmi zice «hai, să mergem la ELLE». Mi-am pus furoul pe mine și am plecat!

CANCAN.RO: Cum te simți după operație, fiindcă de obicei pot apărea anumite senzații, cum ar fi cea de vărsătură?!

Vica Blochina: N-am avut niciun fel de senzație de vărsătură, am senzația un pic de arsură gastrică. Am fost OK din momentul în care m-am trezit după anestezie.

CANCAN.RO: De la ce crezi că îți va fi foarte greu să te abții?

Vica Blochina: De la carbohidrați – pizza, paste, cartofi, dar și alcool. Mie îmi place să beau vin, gin tonic și tequila. Dar acum vine vara, vine Mykonos, mergem la mare, îți dai seama cât o să sufăr că nu pot să beau un pahar să mă distrez?! Parcă altfel e distracția când bei un pahar, măcar îl ții în mână.

Fosta Faimoasă a mizat pe Carmen Grebenișan, dar l-a susținut pe Dan Ursa în câștigarea competiției Survivor

CANCAN.RO: Și pentru că ai stat în spital și te-ai uitat la televizor, ai văzut cine a câștigat finala Survivor?!

Vica Blochina: Pe 22, când a plecat toată lumea la finală, eu m-am operat. Am ținut cu Dan Ursa, de când am plecat. Am o avut o simpatie vizavi de el și l-am susținut pe tot parcursul competiției. Am și votat când a fost nevoie. Și m-am bucurat foarte tare pentru el. La asemenea show, oamenii care ajung în finală, meritau oricare dintre ei. Din punctul meu de vedere, el a fost mai norocos, mai iubit de public, să zic așa.

Eu, sincer, am crezut că o să câștige Carmen, pentru că a fost foarte mare campania făcută pe social media. Deci băgam mâna în foc că o să câștige ea. Dar oricare dintre ei câștiga, era OK. Dar eu chiar am ținut cu Ursa. Pentru că pentru mine omul ăsta a fost o surpriză. De când a venit și l-am văzut că era plinuț, am crezut că nu o să reziste. Pentru mine el a fost marea surpriză. După, mi-a plăcut foarte mult și social, la nivel de caracter. Eu m-am înțeles bine cu toată lumea, oricum.

CANCAN.RO: Ai vorbit cu el, i-ai dat vreun mesaj?

Vica Blochina: Da, am vocal. După ce m-am operat, mulți concurenți mi-au trimis mesaje și Dan mi-a dat un mesaj vocal.

