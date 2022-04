Vezi dacă găsești acasă! Cu câți lei se vinde acum o monedă de 5 bani din 1882, cu Regele Carol I

Tu mai ai așa ceva acasă? Cu câți lei se vinde acum o monedă de 5 bani din 1882, cu Regele Carol I. Ai putea să te îmbogățești!

Se întâmplă să mai ai acasă o monedă de 5 bani din anul 1882 care are chipul Regelui Carol I? Trebuie să știi că ai putea să te îmbogățești rapid! O astfel de monedă se vinde cu câteva sute de lei pe internet.

Moneda de 5 bani din anul 1882, care are chipul Regelui Carol I pe ea, are, potrivit romaniancoins.org, 25 mm diametru, cântărește 5 grame, cupru 95%, staniu 4%, zinc 1%, area marginea netedă, prezintă pe aceasta stema României, litera B şi spic de grâu, cerc perlat exterior. Pe reversul monedei apare chipul Regelui Carol I al României, efigia regelui spre stânga, cerc perlat exterior. De asemenea, sub gât este scris numele gravorului, Kullrich.

Tirajul din anul 1882, pentru moneda de 5 bani: 5.000.000 monede.

Tirajul din anul 1883, pentru moneda de 5 bani: 3.000.000 monede.

Tirajul din anul 1884, pentru moneda de 5 bani: 8.400.000 monede.

Tirajul din anul 1885, pentru moneda de 5 bani: 3.600.000 monede.

Cu câți lei se vinde acum o monedă de 5 bani din 1882, cu Regele Carol I

La o primă vedere, pe site-ul OLX, un utilizator a pus la vânzare, în data de 12 aprilie, o monedă foarte veche de 5 bani din anul 1882. Persoana respectivă deține o astfel de monedă pe care o oferă spre vânzare cu suma de 500 de lei. Anunțul a fost vizualizat de peste 100 de ori, semn că ar putea să aibă potențiali cumpărători sau potențiali „vânători de comori” care doresc să își mărească colecția de monede.

