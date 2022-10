Viața bate filmul! IT-istul Eugen a „agățat-o” pe corporatista Raluca la Untold. Ce a urmat depășește orice scenariu de film

Raluca și Eugen s-au cunoscut la Untold. Atracția dintre cei doi a fost atât de mare, încât IT-istul a cucerit-o pe corporatistă chiar la festival. Întâlnirea lor i-a făcut pe amândoi să-și schimbe complet viețile.

Fiecare poveste de dragoste este specială în felul său, dar ce trăiesc Raluca și Eugen… bate orice scenariu! Cei doi erau oameni simpli, cu job-uri firești: el freelancer în IT, ea, corporatistă. Se pare că s-au întâlnit fix la momentul potrivit, când amândoi voiau libertate și să scape de stres. Așadar, îndrăgostiții n-au stat mult pe gânduri și au renunțat la locurile de muncă.

„Eu lucram într-o corporație de succes și pe lângă, mai lucram în weekenduri pe partea de evenimente ca model (o mai fac și acum când sunt în București)”, spune Raluca.

„Eu, cu excepția câtorva ani în adolescență, am lucrat mereu freelancer în IT. La un moment dat, mi-am făcut și o firmă proprie, suficient cât să îmi dau seama că nu mi se potrivește acest rol. Adică nu-mi aducea împlinire", a zis Eugen.

Povestea de film dintre Raluca și Eugen. Ce a urmat pentru corporatistă și IT-ist: „Am terminat-o într-o lună”

Raluca și Eugen s-au decis să-și trăiască viața într-un van, pe care l-au botezat Snooby. Cei doi au fost ajutați de prieteni, de la care au primit până și un pat în care să poată dormi. Nu le-a luat mai mult de o lună să termine tot procesul.

„De la cineva am primit frigiderul, de la cineva parchetul, ba chiar și o parte din PAL-ul folosit la mobilier l-am primit de la fostul job al Ralucăi”, spune Eugen.

Din vara anului 2019, cei doi locuiesc în Snooby, cu care au călătorit deja în 12 țări și au parcurs peste 25.000 de kilometri.

„Cap-coadă, noi doi am făcut totul și am terminat-o într-o lună, lucru de admirat având în vedere că niciunul dintre noi nu a mai făcut așa ceva. Dificultăți au fost mai mult psihice pentru că nu puteam vedea acest proiect terminat. Aveam întrebări de genul: acum ce facem, crezi că reușim, nu știm ce urmează, nu avem experiență. Acestea au fost probleme de care ne-am lovit și mai puțin cele de găsirea anumitor materiale, de exemplu", a mărturisit Raluca, potrivit Life.ro.