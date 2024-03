Viața bate filmul pentru Ekaterina! A fugit de acasă la 16 ani și astăzi este una dintre cele mai bogate femei din Rusia

După o tinerețe tumultoasă, Ekaterina Pisarevskaia și-a depășit limitele și a devenit ,,Mama Anului 2023”. Femeia, în vârstă de 37 de ani, se numără printre cei mai populari influenceri din Rusia, cu aproape 1 milion de urmăritori pe Instagram, iar viața ei perfectă creează vâlvă în mediul online.

Ekaterina Pisarevskaya este mamă, blogger, model și una dintre cele mai senzuale femeie de afaceri din Rusia. Aceasta are propriul brand de rochii, are în subordine câteva cluburi destinate exclusiv femeilor și este pasionată de mașini. În plus, ea este câștigătoarea concursului de frumusețe ,,Miss Sud 2012”, iar ședințele ei foto sincere pe Instagram au un efect hipnotic asupra bărbaților.

Ekaterina nu-și ascunde viața personală. Este căsătorită, fericită și are două fiice frumoase, care ai jura că îi sunt surori. Chiar dacă are 37 de ani și fiica ei cea mai are 20 de ani, Ekaterina adoptă adesea un stil copilăresc și își trăiește tinerețea de care nu a putut să se bucure la momentul potrivit:

,,Eu am plecat de acasă la 16 ani.”, povestește femeia de afaceri într-un interviu.

Ce viață a avut Ekaterina înainte să ajungă femeia de astăzi

Femeia de afaceri a avut o copilărie tristă, părinții săi fiind foarte duri cu ea. În primii ani de viață, Ekaterina a crescut alături de bunica ei, dar viața i s-a schimbat radical când părinții ei au luat-o acasă pentru a-i oferi o educație mai bună. Adesea aceștia o încuiau în baie, cu luminile stinse, asta fiind una dintre cele mai aspre pedepse pentru Ekaterina.

La vârstă de 16 ani, din cauză că nu mai putea să îndure pedepsele părinților ei, Ekaterina a decis să își ia inima în piept și să fugă de acasă. Tot atunci, legătura dintre ea și părinții ei s-a rupt definitiv:

,,Acum sunt adult, sunt mamă, și mă întreb: De ce a trebuit să stingă luminile? Ei bine, luminile s-au stins pentru totdeauna”, a povestit femeia de afaceri.

Citește și: CATHERINE LE-A DAT O LECȚIE DURĂ PĂRINȚILOR SĂI. TÂNĂRA S-A SIMȚIT ELIBERATĂ, DUPĂ CE A SUFERIT TOATĂ ADOLESCENȚA EI: ,,ÎN SFÂRȘIT M-AM RĂZBUNAT!”

La un moment dat, a răsărit soarele și pe strada Ekaterinei

Destinul i-a zâmbit Ekaterinei, pentru că ea a întâlnit dragostea adevărată. Alături de soțul ei au construit un cămin fericit. Ea spune că mulți o invidiază, dar multă lume nu știe prin câte greutăți a trecut pentru a ajunge femeia de astăzi. A devenit mamă pentru prima oară la 18 ani. Acest lucru nu a făcut-o să renunțe la Facultatea de Jurnalism, unde a fost admisă.

Încă de mică, Ekaterinei i-au plăcut banii, așa că s-a orientat spre un alt domeniu, mai bine plătit. Așa a ajuns să lucreze în domeniul asigurărilor auto, iar pozele provocatoare pe care le făcea lângă mașini au ajutat-o să adune cât mai mulți clienți. După un timp, s-a gândit să-și dezvolte propria afacere, urmând o pasiune din adolescență- designul vestimentar.

Acum are o afacere prosperă cu rochii, pe care le vinde în lumea întreagă, pe baza comenzilor online, însă cea mai mare realizare a sa e faptul că familia ei este mândră de ea:

,,Fiica mea mai mare este mândră de mine.”, spune Ekaterina.

Citește și: EA A GĂSIT SECRETUL FEMEILOR CASNICE ȘI BOGATE. AFLĂ CUM SĂ FII O MAMĂ CASNICĂ ȘI TOTUȘI SĂ AI PROPRIUL VENIT

FOTO: Instagram