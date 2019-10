Viața cu șase copii a epuizat-o pe Anca Serea: ”Abia mă descurc. Acum sunt în căutare de…”

Viața cu șase copii a epuizat-o pe Anca Serea. Vedeta abia se descurcă și este în căutare de bonă.

Miercuri, 14 august, Anca Serea a devenit mămică pentru a șasea oară. Vedeta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, prin cezariană. Totuși, viața cu șase copii nu este deloc ușoară. În ciuda faptului că mama ei este un ajutor de nădejde pentru creșterea copiilor, Anca Serea caută o bonă. (CITEȘTE ȘI: ÎNTREBATĂ DACĂ A APELAT LA OPERAȚIILE ESTETICE, ANCA SEREA NU A MAI REZISTAT ȘI A RĂSPUNS PE FACEBOOK. “ESTE ADEVĂRAT CĂ…”)

„E un pic mai greu. Adi (n.r. Adi Sînă, soțul ei) e mai mult plecat. Mă ocup mai mult singură. Abia mă mai descurc. Mă ajută mult mama mea. Acum sunt în căutare de bonă. N-am cerinţe speciale, îmi doresc să fie o doamnă care să iubească foarte mult copiii. Nu am pretenţii să gătescă, să facă menaj, vreau doar să iubească să lucreze cu copiii, să fie ca un fel de bunică dacă se poate”, a declarat Anca Serea pentru Click.

Anca Serea nu s-a supărat pe criticii ei

În vârstă de 38 de ani, Anca Serea a subliniat că, deși a fost jignită de unii dintre internauți, ea nu s-a supărat pentru că și-a învățat lecțiile din trecut. (NU RATA: ANCA SEREA, IMAGINI INCENDIARE. CE A FĂCUT VEDETA ÎN LIFT)

“Nu e nimic mai frumos decât să ai copii, dorința de a face lucruri bune vine de la ei. Au fost opinii în online, dar nu m-au supărat, ar fi culmea la vârsta și experiența mea. M-au numit: «cloșcă», «iepuroaică», «doamna Bamboi». Bunicii și părinții noștri considerau că e normal să procreezi. Eu niciodată nu m-am gândit la partea financiară, conectată de bani. Sunt convinsă că va fi foarte greu”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Anca Serea s-a confruntat, pe timpul sarcinii, și cu o anemie însă, cu ajutorul medicilor, a reușit să se stabilizeze.

“Sunt foarte activă, deși sarcina asta nu a fost cea mai bună din punct de vedere al sănătății. Am probleme cu o anemie severă, dar am reușit, împreună cu medicii, să o stabilizăm… Nu e ușor, dar e foarte frumos. Am chemat ambulanța de două ori, am avut tensiunea mică, am anunțat târziu și familia despre sarcină”, a mai povestit soția lui Adi Sînă.