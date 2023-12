Vica Blochina dă de pământ cu bărbații care înșală. Fosta balerină nu face compromisuri: ”I-am dat cu vaza în cap”

Mai sinceră ca niciodată, Vica Blochina dă cărțile pe față și vorbește despre infidelitatea în cuplu. Fosta balerină susține că nu a fost niciodată înșelată, iar dacă a simțit că este ”trișată” nu a stat la discuții și și-a părăsit partenerul.

În cadrul vlogului său – ”Femeia deasupra”, Vica Blochina a vorbit despre cum ar reacționa dacă ar afla că partenerul ei o înșeală. Fosta balerină nu acceptă niciun fel de compromis atunci când vine vorba de infidelitatea în cuplu și recunoaște că o femeie ”calcă strâmb” atunci când nu se simte iubită.

”Eu nu am fost înșelată. Și dacă am simțit că am fost înșelată, i-am dat cu vaza în cap și am scăpat și am plecat! Eu nu pot să iert, pentru că nu pot să dorm! O femeie înșeală atunci când nu se simte iubită, noi ne hrănim cu dragoste. Are nevoie, orice om are nevoia să se simtă iubit, noi ne hrănim cu dragoste. Bărbații trăiesc prin imaginație, se gândesc la multe femei. În capul unei femei există un singur bărbat, dacă nu este acel bărbat, cel mai probabil încearcă să facă unu din mai mulți”, a mai spus Vica.