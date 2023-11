”Doamne, ferește!” Vica Blochina s-a cutremurat când a văzut cum a ”măcelărit-o” și a luat decizia, deși îi plac băieții răi! Ce nu va face niciodată în România

Vica Blochina a fost luată prin surprindere de acțiunea din RXF. Ex-partenera de viață a lui Victor Pițurcă s-a prezentat aseară la gala de lupte în cușcă și nu mică i-a fost mirarea când a aterizat la un asemenea eveniment. Blondina se aștepta la o festivitate cu muzică și dans, dar recunoaște, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că îi plac băieții răi. Vica nu a fost atrasă de pămpălăi și nu va fi niciodată, dezvăluie ea!

Și chiar dacă ar apărea cel care să-i pună capac, fosta balerină nu se vede căsătorită. Sau cel puțin nu în România, din cauza regimului care nu ar ajuta-o sub nicio formă. Vedeta susține că un bărbat bogat, așa cum își dorește, ar avea atât bani, cât și relații, fapt ce ar încurca-o în cazul unui eventual divorț.

Vica Blochina: „Nu sunt atrasă de pămpălăi, nu am fost niciodată!”

CANCAN.RO: Ce faci, Vica, la o gală RXF?

Vica Blochina: Sincer, e un șoc pentru mine aici. N-am fost niciodată la un asemenea eveniment. Mie îmi plac alea, când îți pleacă umărul, mai dansezi puțin. Am venit cu niște prieteni, mi-au zis să mă îmbrac elegant, am zis că vine cineva să cânte, o să fie o manea, o chestie…

CANCAN.RO: Fetele sunt atrase de băieții răi?

Vica Blochina: Fetele sunt atrase de băieții răi, este normal. Pentru că băieții răi au ceea ce nu au fetele. Ele tânjesc după ăia care sunt șmecheri, răi, care pot să facă ceva ce nu reușește o fată sau un pămpălău. De pămpălăi nu sunt atrase fetele niciodată.

CANCAN.RO: Nici tu nu ai fost atrasă de acest tipar? Poate a existat unul cu intenții pure, care s-a manifestat foarte frumos cu tine și i-ai zis că e prea OK pentru tine?!

Vica Blochina: Nu sunt atrasă de pămpălăi, nu am fost niciodată.

Ex-balerina nu se vede căsătorită în România: „Nu îmi trebuie mie așa ceva, am văzut-o pe Loredana Chivu, nu mai vreau!”

CANCAN.RO: Cu dragostea cum stai, ești solo?

Vica Blochina: Asta nu o să-ți spun ție niciodată. Nu am cum să povestesc așa ceva, nu mă laud cu așa ceva. Ăia care se laudă, nu se întâmplă absolut nimic, crede-mă!

CANCAN.RO: Te-ai gândit să îmbraci rochia de mireasă?

Vica Blochina: Niciodată nu m-am gândit și nu o să fac lucrul ăsta, nu am simțit nevoia. E foarte bine așa, crede-mă. Pentru ce, stai să îți explic. De ce m-aș mărita eu în România, ce aș avea de câștigat?! Mă căsătoresc cu unul cu bani mulți, în România. Și mă despart de el. Păi ăla care are bani mulți, ia totul și pleacă. Ăla are relații și bani. Oricum, Statul român nu ajută deloc treaba asta. Dacă eram în Franța sau în Israel, atunci era altă poveste, pentru că dacă acolo ești căsătorit și soțul te înșală și te desparți din cauză că te-a înșelat și e infidel. Toată viețișoara lui trebuie să plătească pensie alimentară la nivelul la care a trăit soția cu el. Dar aici, Doamne ferește, mai ia și tot ce am eu pe numele meu! Nu îmi trebuie mie așa ceva, am văzut-o pe Loredana Chivu, nu mai vreau!

