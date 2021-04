Vica Blochina, însărcinată la 45 de ani, cu noul iubit? Ce interdicție a primit blondina din partea bărbatului

După lungi încercări amoroase soldate cu eșecuri, se pare că soarele a răsărit chiar și pe strada ei! Vica Blochina iubește și este iubită și, de curând, și-a pus fanii pe gânduri. Blondina s-a afișat cu o ținută care părea că ascunde o burtică suspectă.

Pe contul ei de Instagram, Vica Blochina a postat o fotografie în care poartă o pereche de colanți animal print cu talie joasă și o bluză sport neagră, pe care i-a ridicat-o vântul fix în momentul în care a fost făcută poza cu pricina.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Vica Blochina (@vica_blochina)

Pentru că bluza purtată de vedetă s-a umflat puțin de la vânt, unii oameni au crezut că Vica este însărcinată și că, la cei 45 de ani ai săi, urmează să devină din nou mămică. Cu toate acestea, în spațiul public, vedeta nu a oferit nicio informație în acest sens.

Ce i-a interzis noul iubit, Vicăi Blochina

Noul amorez al blondinei pare să fie extrem de strict în privința imaginii acesteia. Tocmai de aceea, Vica a declarat că bărbatul i-a interzis să mai poarte ținute sexy la TV.

„Mi-a spus că nu mă mai plimbă cu avionul”, a glumit Vica Blochina.

Vica a fost implicată într-un accident rutier

Acum puțin timp, Vica Blochina a fost implicată într-un accident. Auzind acestea, iubitul ei a căutat-o imediat și și-a făcut griji pentru vedetă.

„Eram pe drum, de la birou, și conduceam în București. Mi s-a făcut rău, eram și cu asistenta mea și mi s-a făcut rău. I-am zis eu nu mai văd. S-a făcut negru, nu am mai văzut nimic în fața ochilor. Am vrut să trag mașina pe dreapta și am intrat într-un domn, care a fost foarte drăguț oricum. I-am bușit mașina omului. I-am făcut-o praf și mi-am zgâriat și eu mașina. Mă doare inima, că era nou-nouță”, a spus Vica Blochina, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„A venit, mi-a adus flori. Mi-a arătat că îi pasă de mine și mi-a spus că mă duce într-o minivacanță” a mai spus vedeta, despre iubitul ei, după ce bărbatul a auzit de accident.

Sursă foto: Facebook