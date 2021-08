Vica Blochina, momente de groază! Vedeta a leșinat la volan

Vica Blochina, momente de groază! În urmă cu doar câteva luni, blondina a fost la un pas de moarte în urma unui accident rutier. Vedeta a leşinat la volan. Cu ochii în lacrimi a făcut mărturisiri despre momentele de coşmar pe care le-a trăit.

După ce şi-a revenit din şoc, Vica Blochina a decis să vorbească despre accident. Astfel, vedeta a mărturisit că s-a speriat extrem de tare în urma celor întâmplate şi a decis să îşi facă mai multe analize. Blondina se gândea că ar putea avea probleme grave de sănătate.

Se pare că rezultatele au ieșit bine, însă motivul principal pentru care a leșinat a fost legat de stres.

Vica Blochina, momente de groază!

„Am făcut un accident, m-am amețit în trafic, am leșinat la volan. Am fost plecată în Grecia la analize.(…) Au ieșit bine. Nu știam de ce am amețeală. Am avut niște amețeli, mi-a fost foarte rău. Analizele țiplă sunt. Mi-au spus că gândesc prea mult, mă consum.”, a declarat Vica Blochina la o emisiune TV.

Vica Blochina, probleme financiare

Însă aceasta nu a fost singura problemă cu care blondina s-a confruntat. În urmă cu ceva timp trecea prin clipe delicate din cauza faptului că era la un pas de a rămâne pe drumuri. La vremea respectivă, fosta iubita a lui Victor Pițurcă nu mai dăduse ochii cu administratorul foarte multe luni și datoriile de la întreținere ajunseseră la sume enorme de bani.

„Nu am plătit întreţinerea, iar la începutul anului am primit 144 de milioane la întreţinere! Mă trezesc după Sărbători cu hârtia lipită de uşă şi mi-am sunat avocatul şi mi-a spus cât trebuie să plătesc, altfel voi fi executată din casă. Când m-am dus la bancă am făcut și poza la bani, ca sa nu mai fac greșeala asta. Cred că vreau să mă mut în chirie, că ies mai ieftin. Am dat 300 de mii pe euro pe apartament”, a spus Vica Blochina în urmă cu un an.

