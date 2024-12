Vica Blochina ne avertizează: „Anul 2025 o să fie greuț… este o resetare planetară”

Doar câteva ore ne mai despart de noul an, iar românii așteaptă cu nerăbdare să vadă ce aduce 2025. Ei bine, veștile nu sunt prea bune, cel puțin potrivit Vicăi Blochina. Prezentă în emisiunea CANCAN Senzațional, blondina a avertizat că noul an o să fie unul destul de dificil. Ce îi așteaptă pe români?

Recent, Vica Blochina a fost invitată în cadrul emisiunii CANCAN Senzațional, unde i-a mărturisit lui Dan Diaconescu faptul că anul 2025 se anunță un an destul de greu. Blondina spune că noul an aduce multe încercări și dezastre naturale, dar ne va ajuta și să încheiem toate relațiile neterminate.

În cadrul emisiunii CANCAN Senzațional, Vica Blochina a zugrăvit în câteva cuvinte anul ce va urma, iar previziunile acesteia nu sunt unele prea roz. Aceasta a avertizat că anul 2025 o să fie un an greu și a dezvăluit și motivele pentru care spune asta.

„Vorbim puțin despre anul 2025. O să fie un an greuț, este închiderea unui ciclu, adică de la anul 2020 este o resetare planetară din toate puncte de vedere și pentru că din anul 2026 o să intrăm deja în noul ciclu al vieții, toată lumea.

Este și anul șarpelui, că șarpele pierde piele. Acum ar veni, este ceva…trebuie să plece. Și cifra nouă despre ce este în general? Foarte greu te desparți de lucrurile care vin din trecut. Și acum anul ăsta o să fie o foarte mare încercare pentru multe persoane. O să ne încerce Universul și tot ce nu avem noi nevoie în viața asta o să plece.

Inclusiv, anul ăsta e foarte bine să ne pregătim pentru ceva nou. E un an foarte bun să slăbim. Un an care nu este recomandat să te plimbi foarte târziu pe întuneric, nu știu de ce, că mi-a spus profesorul meu iarăși chestia asta.

Și la nivel planetar o să fie multe schimbări. Dacă anul trecut au fost multe inundații și așa mai departe, anul ăsta o să fie de două ori mai multe, adică o să fie cataclisme mai multe decât anul trecut. Dar o să fie foarte multe, să știi, legate de foc, pentru că planeta Marte este planeta focului și se va răzbuna.

Deci un an cu multe schimbări. Deci noi o să fim încercați, toată lumea o să fie încercată. Cu cât ai mai mult dependențe de lucrurile exterioare, deci, pe exemplu, de un job. Sau dacă știi, sunt oameni care sunt dependenți de bani sau de relații, pe acolo o să fie încercări, ceva pe încheiere. Dar fiecare om va trăi anul personal. Deci multe schimbări, un an important. Un an de resetări. O să fie și o să se întâmple lucrurile care consideră creatorul că e corect sau nu. Adică se vor termina lucruri în așa fel în care energetic trebuie să se termine, nu cum vreau tu sau eu.

Ceva se termină anul ăsta. Anul ăsta, cu siguranță, la nivel planetar, se vor termina. O să fie foarte multe explozii. O să fie… Da. Poate să cadă un meteorit, nu știu, spre exemplu. Uite, vezi, deja noi intrăm în energie anului nou. Vezi că s-a prăbușit și avionul respectiv. Adică o să fie ceva pe foc, pe explozii multe”, a spus Vica Blochina.