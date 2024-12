Vica Blochina are planuri măreţe şi dorinţe pe măsură în 2025, dar recunoaşte că lucrurile s-au cam schimbat: “În copilărie, Moșul era bun, acum nu prea mai vin moșii pe la mine”

Vica Blochina ştie exact ce vrea de la anul 2025: mulţi bani. Nu doar pentru ea, însă! Fosta balerină are planuri măreţe şi dorinţe pe măsură şi ne-a dezvăluit alături de cine va petrece Crăciunul.

Vica Blochina se ghidează, mai nou, doar după cifre, de când şi-a descoperit pasiunea pentru numerologie. Vedeta îşi face organizează toată viaţă după acest criteriu, inclusiv sărbătorile, bineînţeles.

Aşadar, ce planuri are Vica la sfârşitul anului 2024, după ce s-a reprofilat şi şi-a transformat pasiunea într-un business cu zeci de clienţi care îi solicită ajutorul?

”Acum fac totul conform cifrelor și nu am niciun plan. O să vezi că foarte multă lume nu are planuri anul acesta, dar de pe 31 o să vină ideile de unde nu te aștepți. Pe 31 se vor găsi toate variantele, o să vezi. Eu nu am planuri și aștept. De Crăciun merg la masă cu prietenii. De obicei, vine mama sau merg eu acasă, însă anul acesta voi fi singurică așa.

Bineînțeles că vreau să îmi aducă Moș Crăciun foarte mulți bani. Vreau să donez mai departe, să ajut oamenii. Vreau să vină anul nou cu multe oportunități.

Știi că eu îmi scriu dorințele. Trebuie să vi le scrieți și voi începând cu data de 15, căci atunci intră energia noului an. Nu, nu de pe 1 ianuarie, pentru că în primele două săptămâni Universul ne lasă să ne mai destrabălăm puțin. Nu de pe 1, nu din beție, nu! Ai două săptămâni să te trezești din mahmureală”, a explicat Vica Blochina, pentru CANCAN.RO.

„De ce după o vârstă nu mai vin moșii?!”

În ceea ce priveşte sărbătorile din copilărie, pe care Vica le petrecea alături de întreaga sa familia, vedeta îşi aduce aminte cu drag cât de norocoasă era să găsească an de an cadourile mult dorite. Acum însă, moşii nu prea îi mai fac pe plac. 😂😂😂

”În copilărie, sărbătorile erau cu brazi, cu Moș. Mereu găseasm ceea ce îmi doream sub brad.

Acum moșii nu îmi mai plac, așa că nici la brad nu mai merg. În copilărie, Moșul era bun și îmi aduce multe cadouri, acum nu prea mai vin moșii pe la mine. De ce după o vârstă nu mai vin moșii?!”, râde Vica. 😂

