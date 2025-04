De ce a plecat Mihaela Tatu de la Antena 1, de fapt. Ce a refuzat să facă + stare de rău în emisiune

După o absență de 14 ani, Mihaela Tatu a revenit în fața telespectatorilor, însă întoarcerea pe micile ecrane nu a fost de lungă durată. Prezentatoarea Tv s-a alăturat celui mai nou proiect de la Antena 1: emisiunea ”În direct cu România”. La doar o zi de la premieră, prezentatoarea a fost înlocuită de Mirela Vaida. Care este, de fapt, motivul pentru care Mihaela Tatu a refuzat să ducă proiectul până la capăt?

Revenirea Mihaelei Tatu pe micile ecrane a fost așteptată cu sufletul la gură de majoritatea telespectatorilor. La începutul lunii martie, după 14 ani de absență, prezentatoarea Tv a bătut palma cu Antena 1, urmând să fie prezentatoarea emisiunii ”În direct cu România”. După doar o zi de la lansarea proiectului, aceasta a decis să se retragă. Se pare că la mijloc au fost mai multe motive care i-au dat de gândit. După plecare ei, locul la cârma emisiunii a fost preluat de Mirela Vaida.

Mihaela Tatu: ”Nimeni nu a știut nimic”

Invitată în podcastul lui Bursucu`, Mihaela Tatu a clarificat întreaga poveste din spatele plecării sale de la Antena 1. Prezentatoarea TV a dezvăluit că o parte din clauzele semnate în contractul de muncă s-au schimbat pe parcurs și nu au avut nimic de-a face cu formatul real al emisiunii.

Mihaela Tatu susține că încă de la început a fost de acord cu regulile emisiunii, însă – după doar două săptămâni, producătorii au decis să schimbe tot, motiv pentru care nu s-a mai regăsit în postura de moderator.

”Aș vrea să punem odată pentru totdeauna punct. Am făcut o declarație pe Facebook foarte elegantă, am zis ce am avut de zis și am închis subiectul.

1. Am semnat un contract pentru formatul din primele două săptămâni, după care s-au schimbat, în formatul din următoarele săptămâni, nu ne-am mai înțeles și am plecat. Am plecat împreună! Nimeni nu a știut nimic, orice aș spune publicul va gândi ceea ce gândește el acasă”,a spus Mihaela Tatu.

În cele din urmă, Mihaela Tatu a refuzat să mai prezinte ”În direct cu România”. Deși în spațiul public s-a speculat faptul că motivul plecării ar fi avut legătură cu salariul oferit de șefii de la Antena 1, aceasta a ținut să sublinieze că plecarea s-a nu a avut nimic de-a face cu partea financiară. Fosta prezentatoare Tv a punctat faptul că ajunsese într-un punct în care nu se mai regăsea în ceea ce făcea.

Mie nu-mi plăcea ce făceam, sub nicio formă, cu guguloi în stomac de nu-mi plăcea, ei nu erau mulțumiți. În acele două săptămâni nu am fost eu. Nu pot să fac durere! Nu pot să mă uit la tine și să scociorăsc exact unde te doare mai tare, întrebându-te de două-trei ori același lucru, dar cu alte cuvinte…”, a spus Mihaela Tatu în podcastul lui Bursucu`.

