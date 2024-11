Vica Blochina, adevărul despre despărţirea dintre Alex Bodi şi Ema Uta: ”S-a săturat să îl slujească. Ea vrea să…”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Vica Blochina analizează cele mai controversate și celebre cupluri din România: Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, Alex Bodi și Ema Uta, Livia și Spike. De când a început să studieze numerologia, vedeta susține că cifrele ne pot indica extrem de multe atât despre noi înșine, cât și despre relațiile cu cei din jur.

Fosta balerina s-a reprofilat, iar acum are zeci din clienți care apelează la serviciile sale de numerologie. A studiat în afara României și are planuri mari în ceea ce privește noul său domeniu de activitate. Până una, alta, însă, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Vica Blochina face ”analiza” cuplurilor din showbiz-ul românesc.

Să începem cu unul dintre cele trei cupluri pe care Vica le-a analizat din punct de vedere numerologic. Mă rog, fost cuplu, la momentul actual! Alex Bodi și Ema Uta! Se pare că data de naștere este extrem de importantă când ne alegem partenerul de cuplu și ne poate indica inclusiv sfârșitul relației.

”Pe Ema nu o cunosc, vorbesc doar pe baza cifrelor! Alex caută mereu iubire. Oamenii născuți pe 6, 15, 24 caută iubire. Bodi și Bianca Drăgușanu seamănă foarte mult, au aceeași karmă! Anul acesta, Ema a avut multe tentații și probleme în iubire. S-a văzut deja! Era când cu un partener, când cu altul! Anul acesta vine cu foarte multe tentații de iubire! Dacă te pierzi în tentații, nu o să te alegi cu niciun iubit!

Ea vrea să fie vedetă mai mare decât el. Ea are cifra 8! Oamenii aceștia sunt foarte muncitori, pentru ea contează mult partea financiară. Ea construiește echipă.

El este 6. Ea s-a săturat să îl slujească pe el! I s-a umplut paharul! Le va fi foarte greu să se împace! De ce? La anul, lui Bodi i se termină ceva, dar pentru ea va începe o parte de dezvoltare personală! Se va axa pe ea, anul viitor”, explică Vica Blochina, despre Ema Uta și Alex Bodi.

Acesta nu este singura relație pe care Vica o analizează în detaliu! În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, vedeta vorbește și despre cuplu Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, dar și despre cel mai controversat cuplu din showbiz Livia- Spike! Cum putem folosi cifrele în favoarea noastră, dar și ce spune numele de botez despre destinul care ne așteaptă, aflați doar de la noi!

