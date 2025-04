Ultima dorință a lui Rareș Ion. Ce voia să facă pentru tinerii care trec prin situația lui

Rareș Ion nu a apucat să își îndeplinească ultima dorință! Spera să le schimbe viața tinerilor, dar destinul a avut alte planuri. Iată ce voia să facă pentru cei ce trec prin situația lui! Ce mesaj emoționant a transmis pe rețelele de socializare!

Viața lui Rareș Ion s-a încheiat mult prea devreme, la doar 20 de ani, înainte ca acesta să ducă la capăt un plan care ar fi putut face o diferență în viețile altor tineri.

Prieten cu Vlad Pascu, Rareș Ion își exprimase în ultimele săptămâni dorința sinceră de a se desprinde definitiv de dependența de substanțe interzise. Tânărul își anunțase intențiile în mod public pe rețelele sociale, acolo unde le povestea urmăritorilor că a reușit să renunțe la droguri și că își dorea să împărtășească experiențele sale pentru a-i ajuta pe alții să nu cadă în aceeași capcană.

O tânără care l-a cunoscut prin intermediul TikTok-ului a mărturisit că Rareș Ion își dorea să creeze conținut video dedicat conștientizării pericolelor consumului de droguri.

Mesajul emoționant postat de Rareș Ion cu puțin timp înainte să moară lasă loc de reflecție. Tânărul și-a cerut iertare celor pe care i-a rănit și a recunoscut că influența pe care o avea în mediul online ar fi putut încuraja, fără voie, un comportament dăunător. De aceea, și-a propus să devină o voce a schimbării, să vorbească deschis despre suferințele cauzate de dependență și despre cât de greu este, dar nu imposibil, să ieși din întuneric.

„Bă vă iubesc și îmi pare rău că m-am purtat urât cu unii dintre voi și că mi-am luat grade, nu este nicio scuză care să astupe rana pe care am lăsat-o deschisă asupra comunității mele. Este greu să mă comport normal, parcă e un nou Rareș, care are câteva zile de când este în viață cu tot pachetul mental updatat, ideea este că am început să simt că multe lucruri pe care le fac/făceam, vă făceau mai dornici să încercați și voi acest drum întunecat și sumbru. Am promovat un stil de viață nesănătos pentru o grămadă de tineri care au ajuns să mă contacteze (…). Sunt încrezător în trăirile mele și în nenumăratele seri/zile în care am fost dependent am reușit să înțeleg de ce și cum. În zilele următoare voi încerca să pregătesc niște materiale foarte bine structurate în ceea ce privește abuzul substanțelor în adolescenți. (…) Am înțeles prea târziu, de fapt, nu am vrut o lungă perioadă să fac niciun demers către schimbare”, a fost o parte din mesajul transmis de Rareș cu doar câteva zile înainte de tragedie.