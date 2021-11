Vica Blochina și-a adus aminte de perioada când era gravidă. “Nu am avut ce mânca atunci. Din partea lui Pițurcă nu am avut niciun ajutor”

Timp de 16 ani, Vica Blochina a avut o relaţie ascunsă cu Victor Pițurcă, deși fostul selecționer era deja căsătorit. Din iubirea pe care şi-au purtat-o cei doi s-a născut Edan, care în prezent are 14 ani. În cel mai recent interviu, fosta balerină și-a adus aminte de perioada când era însărcinată, una foarte grea pentru ea.

Vica Blochina a mărturisit că atunci când era gravidă au existat momente când nu a avut ce mânca, fiindu-i foarte greu din punct de vedere financiar. Totodată, mai dureros a fost faptul că Victor Pițurcă nu a ajutat-o cu nimic în acea perioadă, dezicându-se total de ea.

“Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot! Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor. Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum”, a dezvăluit Vica Blochina, în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV.

Ce avere are Victor Pițurcă, bărbatul cu care s-a iubit Vica Blochina

Fostul selecționer al României este în prezent liber de contract, dar, cu toate acestea, afacerile-i merg strună! Ultima investiţie este într-un complex rezidenţial de lux din centrul Capitalei, de care se ocupă Alex Piţurcă Jr, fiul cel mare.

Se pare că preţul unui singur apartament din complexul lor rezidenţial se ridică la suma de aproximativ 300.000 de euro şi există nu mai puţin de 130 de apartamente de toate tipurile. Şi zona este una spectaculoasă, în apropierea Catedralei Mântuirii Neamului.

Surse neoficiale susțin că Victor Pițurcă ar mai deține 100 de hectare de teren în diferite zone din București și din Craiova, iar averea lui se ridică la peste 100 de milioane de euro.