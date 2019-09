Vica Blochina, trădată! A vrut să ajungă în patul iubitului vedetei! Reacția fostei amante a lui Pițurcă

Vica Blochina a fost supărată rău în urmă cu doar câteva zile, când a aflat că a fost trădată de o bună prietenă. A și inserat câteva rânduri pe Facebook, alături de o fotografie, în care și-a spus oful. Prietena a vrut să ajungă în patul iubitului Vicăi.

”CAM CUM SE TRADEAZA PRIETENE !!!!!!! – Cand doua femei stau de vorba la o cafea ,la un pahar de vin si se destainuie una celailalte despre iubirile lor ,despre relatiile lor si se sfatuiesc si se asculta ,intre acele femei se instaleaza clar o relatie de complicitate ,de incredere .Asa suntem toate,avem nevoie sa auzim din gura alteia ceva ce nu avem curajul sa spunem sau sa vedem clar un lucru.!In general femeiile au nevoie una de alta !!!Asa am facut si eu cu ,,prietena mea “” sfatoasa mea prietena mai in etate babusca cozy ! Am crescut copii impreuna!!

– Si asa a fost o buna bucata de timp …Ce s a intimplat cu ea cu noi ,nu stiu !Stiu doar ca m a tradat in modul cel mai josnic ptr a intra in patul iubitului (partenerului) meuTot ce am vb m am destainuit ,m a sfatuit ,toata complicitatea feminina ,a tradato

– De ce va povestesc toate astea, e ptr faptul ca ea se da pe langa o gramada de prietene , cunostiinte comune si procedeaza exact cum a facut si cu mine .Rostogoleste discutiile,le dezvaluie tuturor ,in special in grupul din care fac parte ,se amuze ,ironizeaza si face mistouri ,dar cel mai grav e ca pune ochii pe barbatii prietenelor !!!Sau ascunde faptul ca ar fii fost cu el ,cum e cazul Pastrama !!!

– Si asta fiind femeie maritata ,cu copii si pozand in happy family!!! Vanzand bratarile si terapii spirituale De fapt sunt f convinsa mai babusca Cozete ca mai toate prietenele (mihaela B. Tania, galina, gabi , adriana, sora ta Diana )Dupa povestea cu Pastrama …..si acum cu mine …Vor lua in calcul si ce au vorbit sau vor mai vorbi cu tine

– Femeile si daca sunt rivale in fata barbatilor ar trebui sa fie unite si complice !!!Femeile n ar trebui sa se tradeze una pe alta …”, a scris Vica.

La postul de televiziune Antena Stars, Vica Blochina a explicat ce s-a întâmplat de fapt. „Şi la vârsta asta şi la 20 de ani, şi la 19 ani poţi să fii dezamăgit de oameni şi să ai nişte experienţe la care nu te aştepţi, mai ales când nu te aştepţi, mai ales vizavi de prieteni… Cumva, m-am enervat pe moment şi asta a fost. Este selecţia naturală, doar că, de multe ori, nu ştii la cine să te aştepţi. Ai o prietenă căreia îi povesteşti nişte lucruri şi te cunoaşte foarte bine, creşti copii împreună, te vezi zilnic şi dintr-odată vine ceva şi îţi dă peste cap tot. Te-a trădat, ţi-a făcut lucruri urâte, te-a vorbit pe la spate foarte urât, ţi-a povestit secretele la toată lumea… Câteodată e mai bine să nu mai ajungi să faci aceste greşeli. Şi să faci greşelile astea la 20 de ani, nu la 40 de ani, când ai alte aşteptări de la oamenii din jur”, a declarat Vica Blochina, potrivit spynews.ro.