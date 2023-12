Victor Ciutacu l-a făcut praf pe Cătălin Tolontan, după ce a fost dat afară de la Ringier: „Nu am de ce să-l plâng. E putred de bogat”

Cătălin Tolontan a primit lovitura decisivă chiar astăzi, 6 decembrie! Jurnalistul a fost dat afară din trustul Ringier, împreună cu alți colegi de redacție. În urmă cu mai puțin de o lună, acesta fusese îndepărtat de la conducerea Gazetei Sporturilor, iar acum a fost concediat și din funcția de director editorial Libertatea. Vestea i-a luat pe cititori prin surprindere, iar reacția omului de presă nu a întârziat să apară. Sigur că, au urmat și alte reacții ale unor ziariști, printre care și Victor Ciutacu.

Victor Ciutacu a reacționat dur, după ce a aflat de concedierea lui Cătălin Tolontan din trustul Ringier. Jurnalistul de la România TV a avut numai critici de spus la adresa fostului director editorial de la Libertatea. Nu l-a menajat deloc pe Tolontan și a readus în discuție moartea Iuliei Marin, o ziaristă de la Libertatea care și-a pus capăt zilelor. Ciutacu susține că trustul la care tânăra de 32 de ani lucra, nu și-a asumat tragedia și a încercat să „mute bobul în altă parte”.

Mai mult decât atât, vedeta RTV a avut și un mesaj direct pe care a ținut să-l transmită public, pentru Cătălin Tolontan.

„Le-am zis public, de la începutul scandalului Iulia Marin, că e începutul sfârșitului. Pentru că, în loc să-și asume tragedia și să încerce s-o țină la interior, ei au expandat-o și au încercat să mute bobul în alta parte. Adică la noi. Care, cu toată compasiunea, nu aveam nici o vină că fata aia s-a sinucis la ei în ogradă. După cum am mai scris, nu am de ce să-l plâng pe Tolontan; nici voi. E putred de bogat și, cu siguranță, nu rămâne pe-afară. E nevoie de el pe piață în anul multielectoral 2024.

P.S. Vezi tu, Cătăline, cum ajungem la vorba lu’ Băsescu, un pic modificată? Eu sunt tot aici. Iar tu, în loc să iei Pulitzer-ul visat, iei compensații bănești de la Ringier ca să eliberezi locul”, a fost mesajul postat de Victor Ciutacu, pe pagina de Facebook.