Victor Cornea și Săndel Bălan, întâlnire de gradul zero! Cum a reacționat tatăl Andreei Bălan când i-a cunoscut iubitul: „Știam că are o afinitate pentru...”

În data de 16 octombrie, Andreea Bălan a susținut primul său concert la Sala Palatului. Momentul a fost unul extrem de special pentru artistă, căci a marcat două lucruri importante. Cu această ocazie, cântăreața și tatăl ei au făcut pace și a avut loc și prima întâlnire între Săndel Bălan și Victor Cornea. Ce impresie i-a lăsat sportivul tatălui Andreei Bălan?

Cu ocazia concertului de la Sala Palatului, Săndel Bălan și Victor Cornea au avut șansa să se cunoască. Ambii s-au aflat acolo pentru a o susține pe Andreea Bălan, iar cu această ocazie s-au și cunoscut. Acum, Săndel Bălan a vorbit despre întâlnirea cu iubitul fiicei sale și a spus ce părere și-a format despre acesta.

(CITEȘTE ȘI: CE A SACRIFICAT VICTOR CORNEA PENTRU CONCERTUL ANDREEI BĂLAN. FANII LUI SIGUR SE VOR REVOLTA)

Așa cum spuneam, recent, Săndel Bălan și Victor Cornea s-au întâlnit pentru prima dată. Cei doi au avut ocazia să se cunoască în culise la Sala Palatului și au stat mult de vorbă. Ei bine, se pare că jucătorul de tenis i-a lăsat o impresie bună tatălui Andreei Bălan.

Săndel Bălan a avut numai cuvinte de laudă la adresa sportivului și spune că era sigur că fiica sa o să găsească, în cele din urmă, un bărbat care să o merite și să o iubească așa cum trebuie.

„Am făcut cunoștință cu el acum, când am fost la Sala Palatului. Mie mi-a plăcut tare mult băiatul ăsta. Este educat, are cam toate ingredientele. Știam că Andreea are o afinitate pentru oamenii care sunt instruiți, pregătiți, educați, care au un suflet frumos. Mie mi-a plăcut de el.

Am stat mai mult în cabină la Andreea cu soția și cu nepoțelele. Acolo a stat și el și am mai vorbit. Este relația care pe ea o face fericită. Am văzut-o că este foarte liniștită. De băiatul ăsta mi-a plăcut și mie și soției. Ei se întâlnesc mai des în București, am înțeles că vine în vizită pe acolo”, a declarat Săndel Bălan, potrivit fanatik.ro.