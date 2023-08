Victor Ponta revine în Guvern. Ce funcție va avea. A fost decizia lui Marcel Ciolacu

Retras de trei ani din viața politică, Victor Ponta are parte de o surpriză de proporții. Premierul Marcel Ciolacu l-a numit în funcția de consilier onorific la Guvern. Mai mult, Ponta ar putea reveni și în cadrul PSD.

Victor Ponta este unul dintre cei mai cunoscuți oameni politici din țara noastră. Cariera sa a cunoscut însă un declin evident în ultimii ani. Mai exact, în anul 2015, Ponta a demisionat din funcția de prim ministru al României, în urma protestelor uriașe provocate de tragedia din clubul Colectiv, unde și-au pierdut viața peste 60 de oameni.

Victor Ponta revine în politică. Fostul premier a primit un post la Guvernul României

În 2017, la doi ani de la momentul demisiei din funcția de premier, Victor Ponta a fost exclus din Partidul Social Democrat (PSD). Ulterior, el și-a înființat propriul partid, numit PRO România. După eșecul de la alegerile parlamentare din anul 2020, atunci când partidul său nu a mai reușit să intre în Parlament, Victor Ponta s-a retras din viața politică. În ianuarie 2021, el și-a deschis o firmă de consultanță economică și și-a petrecut majoritatea timpului liber jucând golf.

Victor Ponta are parte însă de o surpriză de proporții din partea premierului Marcel Ciolacu, care l-a numit în funcția de consilier onorific la Guvern. Mai exact, Ponta îi va acorda consultanță premierului pe probleme economice. Deoarece este consilier onorific, Victor Ponta nu va fi plătit pentru această funcție. În plus, este foarte posibil ca el să revină și în cadrul PSD.

După ce decizia a fost publicată în Monitorul Oficial și a devenit publică, Victor Ponta a comentat pe seama numirii sale în funcția de consilier onorific la Guvern. Fostul premier al României a declarat că se simte onorat de această nouă funcție și totodată bucuros că poate da o mână ajutor prin experiența pe care a dobândit-o de-a lungul anilor. În plus, Ponta a explicat că îl va consilia pe primul ministru doar pe domeniul relațiilor economice internaționale.

„Este o decizie a premierului Ciolacu, cu care am vorbit de mai multe ori în ultima vreme (…)

E un domeniu al relațiilor economice internaționale în care am încercat să performez cât am putut, cât am fost prim-ministru. Am învățat mai multe din zona privată în ultimii ani. Aș fi vrut să fi avut această experiență din zona privată de mai demult.

Am discutat cu domnul Ciolacu strict pe aceste teme. M-a provocat, că e mai ușor să ai opinii de pe margine.

Îl voi consilia pe premier pe zona relațiilor economice internaționale. Îmi doresc și cred că ar fi bine pentru România să avem relații economice cu cât mai multe țări. Nimic altceva pe zona economică nu am discutat. Eu voi fi consilier al primului-ministru.

M-am simțit onorat și-mi face și plăcere. Premierul a zis că e ceva ce știu foarte bine, să vin să ajut”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

