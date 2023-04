Victor Ponta, ironie subtilă la adresa lui Liviu Dragnea: „Am mâncat preparatele lui Chef Liviu și chiar…”

La doar câteva ore după ce Liviu Dragnea și-a lansat primul episod din vlogul său de gătit, internauții au început să-l ironizeze. Reacția lui Victor Ponta a venit imediat, sărind să apere „onoarea” bucatelor, dar nu și pe cea a deciziilor politice. Mesajul său a ajuns imediat viral.

Pe data de 2 aprilie, Liviu Dragnea și-a făcut debutul ca vlogger culinar (VEZI AICI DETALII), moment în care internauții au început să râdă cu poftă și să facă o mulțime de glume. În opoziție, dar tot cu spirit de glumă, Victor Ponta, fost partener al ex-liderului PSD, a amintit despre cele două dăți în care i-a „gătit”.

Victor Ponta, ironie la adresa lui Liviu Dragnea

Amintind despre un moment în care fostul lider PSD i-a gătit, dar, și despre ce alte fapte a „gătit” în partid, Victor Ponta a scris un mesaj presărat cu umor, ironii și apropouri subtile către vechile acțiuni întreprinse de Dragnea, spunând:

„Eu vreau să scriu de bine despre blogul culinar al lui LD ! Toți care îl înjură acum îi fac reclamă ! Eu am mai mâncat preparatele lui Chef Liviu și chiar se pricepe la gătit (eu sunt total afon în domeniu) . Dar acum mi-a amintit de două mese comune:

1. prima noastră masă, în ianuarie 2010 (super sarmale la Alexandria – acasă la el) când am decis să lucram împreună, dacă suntem aleși la conducerea PSD la Congresul din Februarie ; și așa am scos PSD din Opoziție și l-am adus la Guvernare, am scos România din mâinile lui Băsescu și PDL și am guvernat bine țara în 2012 – 2014 (păcat că nu am putut să continuăm)

2. Ultima noastră întâlnire (nu mai știu dacă a gătit ceva ) în seara în care a precedat Moțiunea de cenzura împotriva lui Sorin Grindeanu . Eu am votat împotriva și m-au dat afara din PSD (și dat afarș am rămas) – el a organizat să treacă moțiunea să îl dea jos pe Grindeanu și să îl pună în loc pe Tudose (pe urmă Dăncilă) și a ajuns chiar mai rău ca mine! Așa că, referitor la rețetele culinare ale lui LD : prima e foarte bună – ultima nu ” , a transmis Victor Ponta pe Facebook.

Ce i-a scris lui Liviu Dragnea un fost coleg de pușcărie. Mesajul a apărut după ce fostul lider PSD și-a făcut canal de YouTube

La scurt timp după ce și-a lansat canalul de Youtube, Liviu Dragnea a primit un comentariu de la un presupus fost coleg de celulă, care i-a spus:

„Foarte bună mâncarea, am avut șansa să gust cât eram colegi de celulă”, a comentat un individ.

Partea amuzantă este că imediat după aceea, ex-șeful PSD a apreciat comentariul bărbatului. De altfel, peste 500 de persoane au apreciat deja mesajul.

