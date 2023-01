Victor Rebengiuc, declarații cutremurătoare după moartea lui Mitică Popescu: „În curând, o să vină și rândul meu”

Marți, 3 ianuarie, Mitică Popescu a trecut la cele sfinte, la vârsta de 86 de ani. În acest context tragic, Victor Rebengiuc a făcut o dezvăluire cutremurătoare, în cadrul unui interviu. Celebrul actor pare să-și aștepte sfârșitul, fiind ultimul din generația sa.

Moartea lui Mitică Popescu a luat prin surprindere lumea artistică, și nu numai. În timpul în care colegii de breaslă se așteptau să audă vești bune despre starea de sănătate a actorului, maestrul a murit la Spitalul Elias, din Capitală, ca urmare a problemelor cardiace.

La doar câteva ore după ce s-a aflat vestea morții marelui actor, Victor Rebengiuc a susținut un interviu în care a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului său coleg din filmul „Moromeții”.

„Și eu am primit vestea tristă. Am jucat împreună. Am avut două scene în „Moromeții”. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi. Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său. Era un actor talentat, avea farmec. Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el ca actor.”, a spus Victor Rebengiuc în cadrul unui interviu.

Victor Rebengiuc, mesaj sfâșietor după moartea lui Mitică Popescu

În ultimul an, majoritatea actorilor cu care Victor Rebengiuc obișnuia să împartă scena au murit. Printre aceștia, se numără: Alexandru Arșinel, Constantin Codrescu, Valeria Seciu, Sanda Toma, Remus Mărgineanu și mulți alții. În acest context tragic, artistul susține că așteaptă să-i vină rândul, fiind „ultimul” rămas din generația sa.

„În curând, o să vină și rândul meu. Din generația mea nu a mai rămas nimeni. Eu sunt ultimul. Și așa c-o aștept…”, a adăugat Victor Rebengiuc pentru viva.ro.

