Victor Slav a dat lovitura! Cu ce post de televiziune a semnat fostul partener al Biancăi Drăgușanu

În cadrul unui interviu, Victor Slav a dezvăluit recent că se va întoarce pe micile ecrane. Contrar așteptărilor, prezentatorul nu a semnat cu Antena 1, ci cu alt post concurent. Vedeta nu a vrut să divulge ce rol va juca în producție, dar a menționat numele emisiunii.

Zilele acestea, Victor Slav a dezvăluit că a semnat cu Kanal D și va putea fi văzut curând în noul sezon „Bravo, ai stil”. Vestea a venit după ce fanii săi bănuiau că ar fi semnat cu Antena 1.

„A fost o colaborare cu Antena 1, pentru că acolo este și o echipă dragă mie, cu care am colaborat cu ea, este o echipă din Pro TV, a fost și Cătălin acolo. O să înceapă „Bravo, ai stil!”, nu știut exact, o să ne vedem acolo!”, a spus fostul partener al Biancăi Drăgușanu.

Victor Slav dezvăluie cum și-a început cariera în televiziune

Înainte de a avea primele apariții la PRO TV, Victor Slav a fost model pentru patru ani. Prezentatorul a renunțat la modeling pentru a porni o carieră în televiziune. Fostul partener al Biancăi Drăgușanu avea ocazia de a pleca în străinătate alături de Bogdan Vlădău, dar a ales să rămână în țară și să-și onoreze contractul cu postul TV.

„Am încheiat practic în 2001, doar 4 ani am lucrat ca model, pentru că după aceea am intrat în televiziune, am semnat cu Pro-ul în acea perioadă. Este ciudat acum că îmi aduc aminte, atunci a fost ca o răscruce de drumuri.

Puteam să merg pe modelling și să merg afară, Bogdan Vlădău în perioada aceea chiar a plecat cu un contract în China și trebuia să stea două luni și s-a întors după doi ani, pentru că s-a dus în Taiwan, peste tot a umblat. Eu prinsesem contractul cu Pro-ul și am ales să stau aici. Practic atunci s-a fragmentat tot”, a adăugat pe pentru Unica.

