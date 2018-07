Andreea Mantea și Victor Slav au prezentat ultima emisiune Wowbiz din acest sezon, amândoi fiind copleșiți de emoție și tristețe. Bruneta nu s-a mai putut stăpâni și a izbucnit în lacrimi, însă a mărturisit că o să aibă mai mult timp pentru fiul ei, David.

“Am un nod in gat. Doamnelor si domnilor, iata ca s-a incheiat un nou sezon WOWbiz. Trebuie sa va multumim din tot sufletul pentru ca ne-ati fost alaturi de noi si in acest sezon, seara de seara, cifrele au aratat-o, intr-un numar destul de mare. Ma inclin inca o data in fata dumneavoastra si va multumesc din tot sufletul si din toata inima, caci fara de dumneavoastra nu am fi ajuns aici. Iata ca toate au un inceput, toate au un final. Trebuie sa vina si vacanta pentru noi. Pentru mine sunteti WOW‘, a spus Andreea Mantea. „Si pentru mine, bineinteles„, a completat-o Victor Slav. „Concediu placut celor care sunt in concediu si celor care urmeaza sa intre in concediu. Celor care au avut concediu, spor la munca. Numai bine, va iubim„, a spus Victor Slav.

„Ar fi fost bine sa ne pacaleasca intr-un fel si in altul… Singurul lucru care ma imbarbateaza de fapt si de drept este ca stiu ca incepe vacanta. O sa petrec mai mult timp cu David, in ultima perioada el s-a obisnuit sa vina pe aici, sa stea destul de mult si ma face sa fiu fericita, sa nu fiu trista ca ma despart de telespectatori, fiindca trebuie sa ne luam si noi vacanta. Ce-i prea mult strica. Ei deja si-au luat vacanta daca ma intrebi pe mine pentru ca am vazut ca foarte multa lume pleaca la mare, la munte. Eu nu stiu cum e cu asta.

Plec direct in Turcia, acum, la 06:00 dimineata. Nu mi-am facut bagajul, dar plec. De azi dimineata am alergat ca o furnicuta, agitatie maxima. M-am pregatit pentru plecare, pentru ca eu sunt mai emotionala si sa nu ma apuce (…) A fost cel mai bun sezon WOWbiz din toate timpurile. A fost un sezon foarte plin si frumos. Si curat, a avut de toate„, a spus Andreea Mantea cu cateva minute înainte de a intra în platou pentru ultima emisiune Wowbiz din acest sezon.

Victor Slav a recunoscut ceea ce toată lumea bănuia

Înainte de a începe emisia, Victor Slav a recunoscut ceea ce multă lume bănuia și anume că se înțelege foarte bine cu Andreea Mantea, colega lui de platou și o apreciază foarte tare. Oare atât de mult, încât să formeze un cuplu? Asta vom vedea.

„Noi de obicei avem costume. De obicei nu ne intrebam unul pe altul, dar ne potrivim. Avem un simt, o chimie si eu cand simt sa ma imbrac in negru ea se imbraca in rosu. Cand simt sa ma imbrac in rosu, ea se imbraca nu in alb. Nu imi place rosu-alb„, a spus Victor Slav.