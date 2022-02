Victor Slav a „tradus-o” pe Bianca Drăgușanu?! „Da, am înșelat!”

Victor Slav a fost ani de-a rândul unul dintre cei mai doriți burlaci din showbiz-ul autohton, numeroase femei dorindu-și o relație cu el. Însă, cea care ”i-a pus capac” a fost Bianca Drăgușanu, cea cu care s-a căsătorit și a făcut un copil.

Chiar dacă mereu a fost cu femei frumoase, Victor Slav a recunoscut că a și greșit, călcând strâmb, chiar dacă se afla într-o relație. Invitat la detectorul de minciuni în emisiunea online prezentată de Oana Radu, Victor Slav a recunoscut că a înșelat. Prezentatorul a avut două relații cu femei celebre, iar restul iubitelor nu erau persoane publice. El a mărturisit că a călcat strâmb și când se afla în relație cu vedete.

Victor Slav a avut o relație de lungă durată cu Anda Adam, iar după despărțirea de artistă a format un cuplu cu Bianca Drăgușanu, cu care s-a și căsătorit, apoi la scurt timp au divorțat.

Deși mulți bărbați se feresc să recunoască astfel de lucruri, Victor Slav a recunoscut că a fost infidel, dar și că el a fost înșelat la rândul său.

„Da, am înșelat. Da, am fost și înșelat. Am 41 de ani și am făcut multe. Nu contează pe cine. Cu cine eram într-o relație. Pot să spun că am înșelat și vedete, și persoane normale. Când nu mai mergea treaba, dar tot înșelat se pune. În mod normal ar fi trebuit să pui punct și după aceea să faci. Au fost și relații în care nu am trădat. Am avut și partenere care nu m-au înșelat”, a spus Victor Slav.

