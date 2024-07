Victor Slav își neglijează fiica? Bianca Drăgușanu a răbufnit: „E relaxat că am eu tot”

Victor Slav și Bianca Drăgușanu s-au cunoscut în anul 2013. La scurt timp, cei doi au ajuns în fața altarului, însă căsnicia lor a fost sortită eșecului. După doar un an de mariaj, au divorțat, însă doar din punct de vedere legal. Au existat tentative în care și-au dorit să ”resusciteze” relația lor, însă lucrurile nu au mai funcționat. În anul 2016, când nu erau în cele mai bune relații, cei doi au devenit părinți și tot atunci au ajuns la concluzia să se despartă definitiv. Recent, vedeta nu și-a putut stăpâni furia și a răbufnit, făcând o serie de declarații surprinzătoare referitoare la tatăl copilului ei.

Deși relația lor de iubire nu a avut un final fericit, Victor Slav și Bianca Drăgușanu au decis de comun acord să facă tot posibilul ca fiica lor să crească într-un mediu frumos și să nu simtă nicio clipă faptul că părinții ei sunt despărțiți. Recent, invitată în podcastul lui Adrian Cristea, zis Bursucu, Bianca Drăgușanu a făcut o serie de declarații neașteptate despre tot ceea ce o deranjează la comportamentul lui Victor Slav – după 10 ani de la divorț – aceste fiind motivele pentru care cea mică pare să simtă din plin absența figurii paterne.

După divorț, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au rămas în relații bune de dragul Sofiei, fiicei lor, însă lucrurile par să nu fie atât de roz. Cea mică a rămas în grija mamei sale, iar prezentatorul TV pare să fi uitat de responsabilitățile de părinte. Vedeta are câteva lucruri să-i reproșeze fostului soț în privința relației pe care o are cu fiica lor.

„Ne-am cunoscut pe platourile de filmare, a fost o chimie între noi doi. Am fost magneți, ne-am lipit vreo 6 ani din viață. Este tatăl copilului meu, va fi prezent în viața mea și a Sofiei mult timp, ne respectăm.Am divorțat pentru că am ajuns, la acel moment, amândoi la concluzia că s-a terminat povestea. Anumite povești de dragoste sunt făcute ca să se termine, să se consume. El a mai luptat, a mai tras de mine, pentru familie.

Eu, când am rămas însărcinată, chiar dacă nu eram în relațiile cele mai bune cu tatăl copilului, i-am zis: eu acest copil îl păstrez, va fi fetiță și va fi prietena mea cea mai bună. Povestea de dragoste a vieții mele nu am trăit-o încă. Cred că nu am trăit nunta visurilor mele. Și am făcut un ditamai copilul care seamănă doar cu tac-su și de asta chiar îmi e ciudă. E mai mult influencer decât tată. Cred că o să am și familia pe care eu mi-o doresc”, a spus Bianca Drăgușanu.