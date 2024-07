Bianca Drăgușanu l-a făcut praf pe Victor Slav dintr-o singură propoziție: „Mi-e ciudă”

În urmă cu ani de zile, Bianca Drăgușanu și Victor Slav formau unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz. Cei doi au avut parte de o relație pasională, s-au căsătorit și au împreună și un copil. Însă, povestea lor de dragoste nu a fost menită să reziste până la adânci bătrâneți, așa că aceștia au apucat-o pe drumuri diferite. În prezent, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au rămas în relații bune datorită fiicei pe care o au, însă recent blondina l-a făcut praf pe fostul soț. Ce a spus despre acesta?

În anul 2013, povestea de dragoste dintre Bianca Drăgușanu și Victor Slav devenea una serioasă, cei doi decizând să se căsătorească. S-a făcut nuntă mare, însă după numai un an au ajuns la divorț. Însă, cum pasiunea a fost mare, după divorț aceștia au decis să își mai dea o șansă. Așa că în anul 2016, Bianca Drăgușanu a adus pe lume o fetiță. Dar chiar dacă au încercat să facă lucrurile să funcționeze între ei de dragul celei mici, cei doi au ajuns la separarea definitivă.

Așa cum spuneam, povestea de dragoste dintre Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-a încheiat în urmă cu mult timp, dar cei doi au rămas în relații bune de dragul fiicei pe care o au împreună. Aceștia se implică ambii în creșterea ei, însă cea mai mare parte a timpului Sofia o petrece alături de mama sa. După despărțirea definitivă, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au decis să păstreze discreția și nu au mai oferit detalii despre legătura lor.

Însă, recent, blondina a fost invitată în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu și a făcut câteva dezvăluiri despre tatăl fiicei sale. Deși nu a asta a fost neapărat intenția ei, printre altele, Bianca Drăgușanu l-a făcut praf pe Victor Slav. Aceasta a mărturisit că tatăl fiicei sale nu a fost marea ei dragoste și a punctat că și nunta pe care au avut-o nu a fost tocmai pe placul ei.

Mai mult, blondina a mărturisit că este deranjată de faptul că fiica ei îi seamănă perfect lui Victor Slav, dar a și dat de înțeles că fostul ei soț nu ar fi un tătic prea implicat.

„Povestea de dragoste a vieții mele nu am trăit-o încă. Cred că nu am trăit nunta visurilor mele. Și am făcut un ditamai copilul care seamănă doar cu tac-su și de asta chiar îmi e ciudă. E mai mult influencer decât tată. Cred că o să am și familia pe care eu mi-o doresc”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, în cadrul podcast-ului.