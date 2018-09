Victor Slav a vorbit despre o nouă posibiliate de a participa la Exatlon și a mărturisit că i-ar plăcea foarte tare, dar din păcate problemele de sănătate pe care le-a avut în ultima vreme îi dau bătăi de cap și acum. Însă, speră ca în sezonul 3 sau 4 să fie apt, deși este destul de riscant, deoarece este o competiție în care nu prea are cum să evite accidentările.

“M-as vedea la Exatlon pentru ca este o emisiune care imi place foarte mult, este o provocare, si imi da o traire aparte. Din pacate in ultimul an am avut o serie de probleme, incepand cu pieptul, o ruptura musculara la pectoralul stang, iar in februarie am suferit o operatie la picior, la glezna, si nu sunt recuperat nici in momentul de fata.

In continuare mi se umfla piciorul, mai ales cand stau prea mult in picioare. Inca nu pot sa fac anumite miscari, nu mi-am recuperat mobilitatea in totalitate, asa ca mi-ar fi imposibil sa ma descurc la Exatlon. Poate voi participa la Exatlon 3 sau 4, desi este destul de riscant. Am vazut cu totii foarte multe accidentari grave in primul sezon si, sa recunoastem, este o competitie in care nu prea ai cum sa le eviti„, a declarat Victor Slav pentru wowbiz.ro.

Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre despărțirea de Victor Slav

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au tot vorbit despre despărțire în ultimele șase luni și s-au hotărât să pună capăt relației. Au rămas prieteni foarte buni și își cresc împreună fetița, pe Sofia Natalia. Micuța nu știe și nu simte că părinții ei sunt despărțiți, spune Bianca.

„Eu sunt om un sincer și asumat. Noi nu mai eram fericiți de mult. Am tot vorbit despre acest lucru în ultimele șase luni, după ce am sărbătorit Revelionul împreună. Nu eram fericiți, nu poți să mimezi fericirea, atunci când nu e cazul. Victor este un om responsabil și capabil. Victor ne va fi alături mereu. Avem un copil minunat împreună și sunt sigură că Sofia nu va simți că noi suntem despărțiți. Este mai bine așa, decât să ne vadă nefericiți. Dacă copilul meu mă vede că nu sunt fericită, este și ea nefericită. Despre dragoste nu se vorbește se trăiește”, a explicat Bianca Drăgușanu, la Xtra Night Show. (Citește și Iubi a „arestat-o” pe Bianca la Nuba Mamaia)