Victor Socaciu, prima reacție după ce a fost externat de la „Carol Davila”. Care este starea de sănătate a artistului

Victor Socaciu a suferit, de curând, complicații renale în urma cărora a fost internat de urgență la spitalul „Carol Davila” din Capitală. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Victor Socaciu și a aflat, în exclusivitate, care este starea de sănătate a artistului.

După ce a suferit o intervenție chirurgicală de transplant renal, Victor Socaciu s-a confruntat cu ceva complicații, astfel că a avut imediat nevoie de îngrijiri medicale.

Colegii de la gandul.ro v-au povestit, în exclusivitate, faptul că marele artist a fost internat de urgență la spitalul „Carol Davila” din București, acolo unde a stat sub atenta supraveghere a medicilor. Contactat de reporterii CANCAN.RO, interpretul a evitat să detalieze ce s-a întâmplat cu starea sa de sănătate în ultima perioadă.

Artistul susține că este bine, deși surse medicale autorizate susțin că a fost internat, în ultimele săptămâni, cu mari probleme renale în urma transplantului de care a beneficiat în urmă cu ceva ani. La acea vreme știrea a stârnit un adevărat scandal, oamenii acuzându-l pe Victor Socaciu că a primit rinichii fetiței „peste rând”.

„Sunt bine și mă pregătesc pentru spectacolele care urmează la sfârșitul lunii septembrie”, a declarat Victor Socaciu, pentru CANCAN.RO, fără a mai oferi prea multe detalii prin care să explice care este starea sa de sănătate. În realitate, lucrurile nu ar sta chiar atât de bine pe cât pretinde artistul, însă din cauza faptului că nu vrea să mai stârnească „vâlvă” pe marginea subiectului care deja i-a adus neplăceri, preferă să fie evaziv în declarații.

Victor Socaciu ar fi avut probleme și din cauza unor medicamente pentru alte afecțiuni

Potrivit informațiilor oferite de playtech.ro, se pare că Victor Socaciu ar fi avut probleme de sănătate și din cauza unor medicamente pe care le lua pentru alte afecțiuni.

„Victor a fost internat la Carol Davila, până acum două săptămâni, a avut probleme cu rinchii, niște complicații, cu implantul, din cauza unor medicamente luate pentru alte afecțiuni.

I-au curățat rinichii de acele toxine, mi-a zis că i-au făcut un fel de spălare a rinichilor, o procedură care îți salvează viața. Acum, e acasă, slavă Domnului, e bine! Am și vorbit cu el acum trei zile, dar și cu soția lui, pregătim pentru luna noiembrie niște concerte”, a declarat o persoană din anturajul artistului, pentru sursa citată.

Victor Socaciu a fost căsătorit 16 ani cu Marina Almășan

După divorțul de prima soție, Doina, marele artist Victor Socaciu s-a cuplat cu Marina Almășan, cea care i-a devenit soție și alături de care are un băiat. În anul 2012, cei doi s-au separat cu mare scandal și ambii parteneri s-au acuzat de infidelitate.

Marina Almășan a reușit să demonstreze în spațiul public infidelitatea artistului, spunând că aceasta a fost înșelată de către Victor Socaciu cu impresara lui, Brândușa Simion, care i-a devenit, ulterior, cea de-a treia soție.

Inițial, toată lumea a judecat-o aspru pe prezentatoarea TV și a considerat-o vinovată pentru eșecul mariajului, din cauza faptului că începuse o relație cu omul de afaceri Georgică Cornu. Odată cu trecerea timpului au început, însă, să iasă la iveală amănunte nebănuite din viață lui Socaciu, care au schimbat cu totul povestea.

Se pare că pe toată perioada căsniciei lor, Victor Socaciu i-a ascuns Marinei Almășan adevărul despre Ana Maria Socaciu, fata pe care a avut-o în urmă cu mai bine de 25 de ani, cu o femeie din Sibiu. Acesta a susținut că nu este fiica lui și, desi fusese dat în judecată de ea pentru pensie alimentară, cântărețul nu i-a spus nici asta Marinei. Câțiva ani mai târziu, în 2012, vedeta TVR avea să treacă și ea printr-o situație similară, atunci când l-a acționat în instanță pe Socaciu. Politicianul a fost, astfel, obligat să își achite datoriile și să își respecte obligațiile de tată, față de fiul lui, Victor.

Caz similar: Marcel Pavel a spus că are pneumonie, deși era infectat cu SARS-CoV-2

În luna iunie a acestui an, Marcel Pavel a contractat virusul SARS-CoV-2 însă, la început, le-a mărturisit tuturor că este vorba despre o răceală la plămâni. Ulterior, artistul a fost acuzat că ar fi fost plătit cu bani grei pentru a-i speria pe oameni și pentru a-i face să stea în casă, nefiind infectat cu COVID-19.

Văzând vâlva din mediul online, Marcel Pavel a recunoscut că, pe lângă pneumonie, este infectat și cu SARS-CoV-2. „Unii indivizi care au venin în loc de sânge au îndrăznit să scrie pe pagina mea că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc de plămâni și stau în spital în jur de 2 săptămâni…!

Cât să fii de câine și de bătut în cap și să îmi spui asta tocmai mie! Fraților, eu sunt o persoană cu coloană vertebrală, dreaptă, nu am fost, nu sunt și nici nu o să fiu niciodată implicat politic, clar!

Da, într-adevăr, am avut două nopți cumplite şi am avut cumva sentimentul că m-am trezit din ghearele morții. Dar Dumnezeu m-a ajutat şi am scăpat şi nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta!” a spus Marcel Pavel, în urmă cu doar câteva luni.

„Dintre persoanele publice, cred că eu am fost cel mai arătat cu degetul! Ba pentru că eu aş fi îmbolnăvit echipa de la „Te cunosc de undeva!“, ba că aş fi fost plătit de nu ştiu cine ca să spun că sunt infectat! Nişte aberaţii! Am trecut printr-un adevărat coşmar! Mulţi or fi crezut că îi păcălesc, pentru că am avut intervenţia aceea nefericită din primele zile petrecute în spital, când credeam că am doar o simplă gripă. Dar după aceea mi-a fost foarte rău, am fost la limită! Iar dintre cei care m-au hulit, cel puţin jumătate au înţeles că nu e de glumă, pentru că s-au infectat ei înşişi ulterior. Ştii ce m-a uimit? Că au fost oameni de televiziune care mă ştiu şi m-au sunat atunci, le-am trimis poze, date medicale şi copii după examenele mele de laborator şi tot ei au spus seara că nu am nimic. Şi tocmai lor li s-a întâmplat acelaşi lucru”, a mai declarat artistul, pentru clikpentrufemei.ro.

