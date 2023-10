Victoria Beckham a rupt tăcerea! Vedeta a vorbit despre infidelitatea soțului și amanta acestuia: „N-am fost așa nefericită în viața mea”

În urmă cu 24 de ani, Victoria și David Beckham decideau să își unească destinele și în mod oficial și s-au căsătorit. Cei doi au devenit un cuplu emblematic și au construit împreună o familie frumoasă. Însă și la casele mai mari există probleme, iar una dintre cele mai dificile perioade pe care cuplul le-a traversat a avut loc în urmă cu 15 ani, atunci când celebrul fotbalist și-a înșelat soția. Acum, Victoria Beckham nu s-a mai abținut și a vorbit despre momentul în care a fost trădată.

În anul 2008, pe vremea când David Beckham era jucător la Real Madrid, acesta a avut o aventură. Mutarea în Spania l-a dezechilibrat pe fotbalist, a trecut prin momente dificile și a și călcat strâmb. Acesta și-a înșelat soția chiar cu asistenta sa personală, Rebecca Loos. Aventura celor doi a ajuns și l-a urechile Victoriei Beckham, care a fost extrem de dezamăgită de lovitura pe care a primit-o din partea partenerului său.

(CITEȘTE ȘI: FIȚELE DE VEDETĂ ALE VICTORIEI BECKHAM. LE-A INTERZIS ANGAJAȚILOR UNEI TELEVIZIUNI SĂ O PRIVEASCĂ ÎN OCHI)

„N-am fost așa nefericită în viața mea”

Înainte ca David Beckham să fie nevoit să se mute în Spania, relația celor doi era una perfectă. Aceștia se iubeau mult și formau o echipă perfectă. Însă, plecarea la Madrid l-a destabilizat și l-a împins pe fotbalist în brațele ispitei. Atunci când Victoria Beckham a aflat de infidelitatea soțului său a fost foarte rănită și nu i-a venit să creadă că este nevoită să treacă prin asta.

Vedeta spune că acea perioadă a fost cea mai neagră din viața ei și a avut nevoie de ceva timp să se repună pe picioare. Mai apoi, cei doi au încercat să își resudeze relația, însă procesul nu a fost unul ușor. Sentimentele fuseseră rănite, iar David Beckham a avut mult de muncit pentru a îi recâștiga încrederea soției.

„100 %. A fost cea mai grea perioadă pentru noi. Pentru că am simțit că lumea era împotriva noastră. Uite cum stă treaba, noi eram unul împotriva celuilalt, dacă e să fiu complet sinceră. Până la Madrid, uneori părea că suntem noi împotriva celorlalți, dar eram împreună, eram conectați, ne aveam unul pe celălalt.

Dar când am fost în Spania, nici nu am simțit cu adevărat că ne aveam unul pe celălalt. Și asta e trist. Nici nu pot să încep să vă spun cât de greu a fost. Și cât de mult m-a afectat. De îndată ce am putut să duc copiii la școală, ne-am mutat cu normă întreagă (n.r. la Madrid). Dacă i-am purtat pică lui David? Sa fiu sinceră, da. N-am fost așa nefericită în viața mea”, a mărturisit Victoria Beckham, potrivit Daily Mail.

(VEZI ȘI: VICTORIA BECKHAM, ÎN PRAGUL DEPRESIEI! A PLÂNS DOUĂ ZILE DUPĂ CE SOȚUL EI, DAVID, A “UMILIT-O” ÎN ULTIMUL INTERVIU)

„Nu știu cum am reușit să trecem peste”

Acea perioadă nefastă nu a fost grea numai pentru Victoria Beckham, ci și pentru fotbalist. Acesta a mărturisit că se simțea deznădăjduit, iar după ce a greșit a simțit că totul se destramă. Însă, sportivul a găsit înăuntrul lui puterea să lupte pentru familia sa și asta a făcut. A reușit să își recucerească soția și să o facă să îi mai acorde încă o șansă.

„Când m-am mutat pentru prima dată în Spania a fost dificil, pentru că am făcut parte dintr-un club și o familie pe parcursul întregii mele cariere, de la vârsta de 15 ani până la 27 de ani. Am fost vândut peste noapte, în următorul minut eram într-un oraș, nu vorbeam limba. Și mai important, nu aveam familia mea. De fiecare dată când ne trezeam, simțeam că mai era ceva… amândoi simțeam atunci că nu ne pierdem unul pe celălalt, ci că ne înecăm.

Nu știu cum am reușit să trecem peste asta, sincer să fiu. Victoria este totul pentru mine, să o văd suferind a fost incredibil de dificil, dar suntem luptători și în acel moment trebuia să luptăm unul pentru celălalt, trebuia să luptăm pentru familia noastră. Au fost zile în care mă trezeam și mă gândeam: «Cum o să mă duc la muncă? Cum o să intru pe terenul de antrenament? Cum o să arăt ca și cum nimic nu ar fi în neregulă?». Mă simțeam rău fizic în fiecare zi când deschideam ochii: «Cum o să fac asta?»”, a mărturisit și David Beckham.