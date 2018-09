Victoria Beckham, apariție spectaculoasă în revista Vogue

Victoria Beckham va apărea în viitorul număr al revistei Vogue. Fosta membră a trupei Spice Girls și-a recreat cele mai reprezentative lookuri care au stârnit atâtea reacții și discuții pro sau contra. Victoria va apărea pe coperta revistei alături de cei patru copii ai săi, Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper Seven.

Fosta cântăreață, actualmente creatoare de modă, are 44 de ani. Pentru a celebra aniversarea a 10 ani de la înființarea brandului luxos care îi poartă numele, Victoria a filmat un mini-documentar.

Materialul video surprinde evoluția creatoarei și „sărbătorește bogata și plina de inspirație istorie a uneia dintre cele mai stilate vedete: eu, Victoria Beckham”, a declarat ea pentru Style Nine.

„Am să vă spun ce vreau, ceea ce vreau cu adevărat” („I’ll tell you what I want; what I really, really want”), spune ea editorului-șef, Enniful, în timp ce repetă versurile celei mai cunoscute piese a trupei Spice Girls, Wannabe.

Printre cele mai reprezentative ținute ale Victoriei Beckham, scrie Verdict. se află rochia sa de mireasă Vivienne Westwood din 1999, rochia neagră mini de la Gucci din anii ’90, colorata rochie Roberto Cavalli de la mijlocul anilor 2000 și cea mai memorabilă, costumul de pisică din latex, purtat pentru prima dată acum 22 de ani în videoclipul piesei „Say You’’ll Be There”.