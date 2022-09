Victoria lui Bayern, contestată de Xavi: „Ar fi trebuit să câştigăm!”

Xavi Hernandez, antrenorul echipei Barcelona, a afirmat că, în opiinia sa, eşecul cu Bayern de pe „Allianz”, scor 2-0, din runda a II-a Grupa C din Champions League, este în opinia sa total nemeritată.

„Sunt supărat, pentru că ar fi trebuit să câştigăm. Am avut şase sau şapte ocazii clare de a marca. Prima repriză a fost a noastră. Am făcut destule, nu doar pentru a egala, ci ar fi trebuit să câştigăm. Vom învăţa din greşelile noastre şi vom continua să muncim din greu. Diferenţa dintre noi şi Bayern este că ei nu iartă în faţa porţii. Rezultatul nu reflectă ceea ce s-a petrecut pe teren. Dar aceasta este Liga Campionilor. Dacă ratezi ocaziile pe care le ai, vei ajunge să plăteşti pentru asta. Putem spune că Bayern are o echipă deja construită. Noi suntem încă în construcţie, suntem abia la începutul călătoriei noastre”, a declarat Xavi Hernandez la finalul jocului de pe „Allianz Arena”.

În schimb, Julian Nagelsmann, antrenorul lui Bayern Munchen, consideră că victoria obţinută în faţa formaţiei FC Barcelona s-a datorat „eficienţei mai mari” a echipei sale în meciul de pe „Allianz Arena”.

„În prima repriză, nu am găsit soluţii. Am avut trei sau patru mingi bune. A trebuit să ne bazăm pe portarul nostru. În repriza secundă am fost mai agresivi şi am avut mai multă încredere în noi. Am reuşit să marcăm rapid două goluri. Practic, am câştigat datorită eficienţei mai mari”, a declarat Julian Nagelsmann.

Pe „Allianz Arena”, Bayern s-a impus prin reușitele lui Hernandez (min. 51) și Sane (min. 54). În celălalt meci din Grupa C, Inter s-a impus în Cehia în fața celor de la Plzen, scor 2-0.

În etapa următoare din Champions League, Bayern Munchen va primi vizita cehilor de la Viktoria Plzen, în timp ce Barcelona se va deplasa la Milano pentru a o înfrunta pe Inter.