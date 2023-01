Victoria Răileanu, în culmea fericirii! Actrița a fost cerută în căsătorie în orașul iubirii. „Ne-am logodit în Paris”

După divorțul de Conrad Mericoffer, Victoria Răileanu și-a refăcut viața sentimentală. Actrița l-a întâlnit pe Adrian Ștefănescu și de aproximativ doi ani formează un cuplu. Cei doi și-au ținut pentru multă vreme relația departe de ochii curioșilor, iar acum au anunțat că s-au logodit. Cererea în căsătorie a fost una specială.

Victoria Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Cei doi s-au plăcut, iar de aproape doi ani formează un cuplu. Relația lor a mers foarte bine, așa că bărbatul și-a luat inima în dinți și a pus marea întrebare. A plănuit totul ca la carte, iar cererea în căsătorie a avut loc în Paris. La final de an, cei doi au plecat în vacanță, iar Adrian Ștefănescu nu a ezitat și a oferit inelul. Evident, Victoria Răileanu i-a răspuns cu un mare „Da” și le-a prezentat și internauților inelul de logodnă.

„Multe momente frumoase a avut 2022, dar momentul în care ne-am logodit în Paris merită clar o coroniță de premiul 1. N-avem poza clasică. Cu poza asta ne-am anunțat și familiile ? Te iubesc, my love. I love you sfm. Mențiune specială: girls, mersi că m-ați bătut la cap să-mi fac Bumble ??”, a fost mesajul transmis de Victoria Răileanu.

„A fost o surpriză superbă”

Victoria Răileanu a fost impresionată de felul în care a fost cerută în căsătorie și s-a emoționat până la lacrimi. Când a oferit răspunsul nu a ezitat nicio secundă, și, în curând ar putea urma nunta. Actrița i-a dat vestea cea mare și fiului său, iar acesta a reacționat foarte bine. Se pare că Adrian Ștefănescu a reușit să îl cucerească și pe cel mic.

„Eu sunt o plângăcioasă, sunt foarte emotivă și plâng foarte ușor, normal că am plâns, da. Nu era în plan, cum ar fi fost să știu? Bine, noi am glumit, de mult timp glumim cu chestia asta, cu logodna, știam că o să apară la un moment dat, pentru că a fost un subiect deschis între noi de la început, dar nu știam că se va întâmpla acolo. Asta nu am știut. A fost o surpriză superbă.

Am lăsat un pic de timp să treacă, pentru că nu am vrut să-l bag în subiectul acesta, să îi dau vestea asta dintr-odată. Am început să-i vorbim amândoi, de fapt, despre ideea de căsătorie între noi doi, despre ce înseamnă și la un moment dat i-am spus. Nu a părut absolut deloc surprins, se și juca și cu inelul meu la un moment dat. Oricum e o relație foarte mișto și foarte apropiată, cred că și Carol se aștepta la un moment dat să se întâmple asta”, a declarat Victoria Răileanu, potrivit impact.ro.

