Victoria, singura variantă a moldovenilor cu Chiajna!

FC Botoșani va lupta astăzi pe „Municipal” cu Concordia Chiajna pentru a obține cea de-a doua victorie din acest sezon competițional.

Rezultatele slabe pe care ilfovenii le-au înregistrat în ultimele meciuri în care au suferit trei înfrângeri din tot atâteea posibile cu scorul de 3-0, au dus la despărțirea de tehnicianul Ionuț Badea, locul acestuia pe bancă fiind luat de Dorinel Munteanu.

Conștient că va avea parte de un meci foarte greu, „neamțul” s-a arătat încrezător într-un rezultat pozitiv astăzi la Botoșani și a declarat că și-ar dori ca începând cu acest meci să înceapă ascensoujea echipei sale, care în opinia sa se află pe un loc nemeritat având în vedere valoarea lotului și condițiile pe care oficialii le asigură.

De partea cealaltă, antrneorii și jucătorii FC Botoșani nu mai sunt dispuși să facă concesii și să cedeze puncte cu ușurință așa cum au făcut în acest debut de sezon în care au scăpat printer degete puncte prețioase care i-ar putea costa enorm în configurația finală a clasamentului.

„De fiecare dată când se schimbă un antrenor la echipă va fi al suflu, altă emulație, altă concentrare dar sperăm că la ora jocului să fim noi cei care vom fi motivați 100%. Un rezultat nefavorabil te afectează dar ținând cont de calitatea jocului avem speranțe să trecem peste momentul Călărași. Am plătit tribut naivității unor greșeli personale dar asta nu schimbă cu nimic calitatea individuală a fiecărui jucător. Sper să reușim să eliminăm greșelile ținând cont de cele două deplasări unde am înscris câte două goluri și să luăm un singur punct e cam puțin. Ținân cont că vin cu un antrenor nou va fi un meci greu, echilibrat dar avem încrederea și convingerea că la ora jocului jucătorii vor fi 100% capacitați pentru un nou început al campionatului deoarece am adunat puține puncte până acum. Jocul ne dă speranțe că vom aduna și puncte”, a declarat Alin Bejan, antrenorul secund al FC Botoșani.

Pentru acest meci, tehnicienii botoșăneni nu vor conta pe serviciile mijlocașului Răzvan Oaidă, suspendat din cauza cartonașelor galbene accumulate în acest sezon dar nici pe serviciile lui Lorand Fulop, accidentat.

Partida dintre FC Botoșani și Concordia Chiajna va începe la ora 18:00, duelul fiind în direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look.