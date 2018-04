Victorie clară a „tricolorelor” și România se califică în Grupa de Elită a Fed Cup!

Echipa feminină de tenis a României a învins cu scorul general de 3-1 formaţia Elveţiei în barajul pentru calificarea în Grupa Mondială I a Fed Cup, găzduit de Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

În prima partidă a zilei de ieri, Simona Halep, numărul unu mondial, a învins-o în două seturi, 6-2, 6-1, pe elveţianca Patty Schnyder, aducând cel de-al treilea punct echipei ţării noastre, sinonim cu calificarea în grupa de elită a Fed Cup.

Halep s-a arătat surprinsă de faptul că elvețienii au schiimbat adversara cu puțin timp înaintea jocului.

„A fost greu la început bineînţeles, este o stângace şi nu m-am antrenat deloc în perioada aceasta cu o jucătoare stângace. Nu a fost uşor, dar am încercat să fiu solidă şi să domin meciul, ceea ce s-a întâmplat. Nu a fost uşor, dar am încercat să fiu solidă şi să domin meciul, ceea ce s-a întâmplat. Totul a fost azi mai bine, şi deplasarea şi modul în care am lovit mingea. La început, zburau mingile doi metri afară, apoi am schimbat racheta şi se duceau în fileu. Nu am avut feeling-ul potrivit ca să pot fi mai agresivă, dar acum a fost mult mai bine şi braţul mai relaxat. A fost o uşoară jenă la picior, dar nu cred că e ceva grav. Sper că îmi voi reveni total până la Stuttgart””, a declarat Simona Halep.

În ultimul meci al acestei confruntări, unul fără miză, perechea elveţiană Viktorija Golubic/Jil Teichmann a dispus cu 0-6, 6-0, 10-6 de cuplul român compus din Sorana Cîrstea şi Mihaela Buzărnescu.

Astfel, România va evolua, în februarie 2019, în Grupa Mondială a Cupei Federaţiei. Tricolorele au fost ultima dată între primele opt naţiuni ale competiţiei în 2016, când au pierdut în sferturi, în faţa Cehiei, tot la Cluj-Napoca.