Victorie plătită scump de CFR Cluj cu Farul: „Țin să-mi felicit jucătorii, este victoria lor!”

CFR Cluj a câștigat cu 1-0 (1-0) duelul din această seară din Gruia cu Farul Constanța, însă ardelenii au plătit scump victoria.

Marius Șumudică i-a pierdut pe Claudiu Petrila și Alex Chipciu pentru jocul de marți cu Steaua Roșie de la Belgrad, cei doi ieșind accidentați de pe teren.

„Țin să-mi felicit jucătorii, este victoria lor! Nu mi-a trecut supărarea după meciul de la Berna. Nu mi-a fost ușor să pregătesc echipa, dar jucătorii au caracter. Am schimbat nouă jucători din primul 11. Un antrenor mare mi-a spus că mai importanți sunt fotbaliștii care nu joacă. Ne așteaptă o dublă extraordinar de grea. Steaua Roșie și-a amânat meciul, iar noi am depus un efort extraordinar. Ne-am retras în repriza secundă, dar asta n-a venit de la mine. Prima repriză a fost cea mai bună de când a venit Șumudică la CFR Cluj, jucătorii mei au fost fantastici. Din păcate, am înțeles că are o entorsă Chipciu, iar Petrila are o lovitură la coaste, ai dureri și când râzi sau strănuți, m-am întâlnit cu asta în cariera de fotbalist. Vom vedea pe ce jucători ne putem baza cu Steaua Roșie. Trebuie să evaluez cum stăm din punct de vedere medical”, a declarat Marius Șumudică.

Unicul gol al meciului a fost înscris de atacantul croat Gabriel Debeljuh (min. 36), după o minge scăpată de portarul Marian Aioani.

Campioana a mai ratat ocazii importante prin Ciprian Deac (min.42), Jonathan Rodriguez (min. 45 – bară), Danijel Graovac (min.45+2), în timp ce echipa antrenată de Gheorghe Hagi a avut ocazii prin Bradley De Nooijer (min. 14), Jefte Betancor (min.14) şi Adrian Petre (min.90+2).

CFR a reuşit a cincea sa victorie în tot atâtea partide în acest sezon al Ligii I, în timp ce Farul a pierdut primul său meci în acest sezon şi a încasat primul gol.