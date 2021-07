Victorie scurtă pentru olteni în Bănie la debutul în noul sezon al Ligii 1!

Universitatea Craiova a câștigat la limită scor 1-0, duelul susținut pe teren propriu cu FC Argeș, partida contând pentru prima rundă a noului sezon competițional al Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Andrei Ivan (min. 55), din plonjon, la o centrare venită de la Alexandru Cîmpanu.

„Am jucat fără răbdare, am încercat să atacăm dintr-o pasă sau două. Nu asta ne dorim. Trebuie să schimbăm părțile, să pasăm. Poate jucătorii au simțit o presiunea mai mare, să începem cu o victorie. Avem calitate. În fine, a fost primul meci. Nu avem idee care e starea jucătorilor, venim după o pregătire lungă. Avem și ceva probleme de lot. Vrem să punem la treabă jucătorii, dar nu au ritm de competiție. O să avem nevoie de ceva timp. Am avut și noroc. Fanii ne îndreaptă spre atac, vor goluri, dar eu le cer răbdare, să folosim întreaga lățime a terenului. Koljic a lipsit foarte mult, încă nu are relațiile cu ceilalți jucători. Din punctul meu de vedere mai avem nevoie de 2 jucători, pentru a îmbunătăți echipa. Dar asta nu ține de mine”, a declarat Marinos Ouzounidis, antrenorul principal al celor de la Universitatea Craiova.

Program etapa 1 Liga 1 sezon 2021-2022

FC Botoșani – FCSB 0-0

Sepsi OSK – Academica Clinceni 2-0

CFR Cluj – FC U Craiova 1948 3-2

Gaz Metan Mediaș – CS Mioveni 1-0

Universitatea Craiova – FC Argeș 1-0

Duminică, 18 iulie

ora 18:30 UTA – Viitorul

ora 21:30 Rapid – Chindia

Luni, 19 iulie

ora 20:30 Dinamo – FC Voluntari