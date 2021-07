Victorie spectaculoasă în Gruia pentru CFR Cluj: „Am câștigat pentru că pe Șumudică îl duce bibilica!”

Campioana CFR Cluj a câștigat cu scorul de 3-2 (2-2) duelul din Gruia cu nou-promovata „U” Craiova 1948, în prima etapă a Ligii 1.

Ardelenii s-au impus grație reușitelor semnate de Ciprian Deac (min.10), Anas Tahiri (min. 12) și Claudiu Petrila (min. 75), golurile oltenilor fiind marcate de Juan Francisco Bauza (min. 22) şi William Baeten (min. 33).

„Am văzut tot felul de comentarii răutăcioase, dar mai sunt și oameni care spun ce trebuiau să spună. La ceea ce am văzut până acum în campionat… CFR chiar joacă un fotbal plăcut ochiului, chiar dacă mai avem multe lucruri de pus la punct. Sper să aducem cât mai mulți oameni la stadion. Eu nu sunt tipul de a mă închide. Și la Gaziantep, și la Kayseri, și la Shabab, eu marcam. Au fost 28 de meciuri consecutive când marcam, indiferent de adversar. A fost un an de zile când n-am pierdut acasă. Sper să fac o echipă care să joace un fotbal plăcut. Lumea s-a săturat de lungă și pe a doua. Nu sunt genul ăla de antrenor. Nu vreau să fac băieții bătături pe laba piciorului numai că degajează. Eu sunt ca un meditator, îi pregătesc pentru Bacalaureat. Încă am avut lacune la fazele fixe. Am luat goluri numai din centrări. Trebuie să reglăm situația asta, iar dacă o vom face, CFR-ul va fi echipă care va avea un cuvânt greu de spus la campionat. Astea sunt ale mele! Domnilor care sunteți în studio, astea sunt ale lui Șumudică! Am câștigat pentru că pe Șumudică îl duce bibilica! Vă mulțumesc frumos și mai opriți-vă cu criticile, vă rog!”, a declarat Șumudică la finalul partidei din Gruia.

Program etapa 1 Liga 1 sezon 2021-2022

FC Botoșani – FCSB 0-0

Sepsi OSK – Academica Clinceni 2-0

CFR Cluj – FC U Craiova 1948 3-2

Sâmbătă, 17 iulie

ora 18:30 Gaz Metan Mediaș – CS Mioveni

ora 21:30 Universitatea Craiova – FC Argeș

Duminică, 18 iulie

ora 18:30 UTA – Viitorul

ora 21:30 Rapid – Chindia

Luni, 19 iulie

ora 20:30 Dinamo – FC Voluntari