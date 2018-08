VIDEO. Accident teribil lângă Craiova. O şoferiţă a ajuns cu mașina sub un TIR. „Am încercat să o salvez, dar…!”

O şoferiţă de 23 de ani care circula cu viteză dinspre Balş spre Craiova a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina sub un TIR. Accidentul a avut loc noaptea trectă, în localitatea doljeană Pieleşti.

Tânăra din Craiova era conştientă când a fost transportată la spital. TIR-ul era condus de un bărbat de 51 de ani din Giurgiu. Bărbatul a încercat să evite o tragedie şi a tras tare de volan. A fost cât pe ce să se răstoarne.

„Mergeam pe sensul meu şi din sens opus mi-a venit victima cu viteză, la un moment dat a derapat şi a intrat în faţa mea. Am evitat cât am putut, am vrut să o evit măcar să se şteargă de cauciucuri, să pot să o salvez… nu am putut. nu am reuşit„, a declarat şoferul TIR-ului.

Potrivit IPJ Dolj, accidentul s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum.

„Conducătoarea unui autoturism, pe fondul neadaptării vitezei în curbă şi la condiţiile de carosabil umed a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune frontală cu un autotractor, care venea dinspre Craiova înspre Balş. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a conduc?toarei autoturismului„, a declarat Paul Boruz, de la IPJ Dolj, conform observator.tv.

Accidentul a avut loc în localitatea Pieleşti, din judeţul Dolj, cu câteva minute înainte de ora 22.00. Zona în care a avut loc coliziunea este cunoscută ca fiind deosebit de periculoasă.