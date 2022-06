VIDEO | George Simion, invitat în podcastul lui Codin Maticiuc, explică de ce i-a dus lumânări lui Ion Iliescu: ”Normal, ne-au luat SPP-iștii!”

Preluare de pe canalul de YouTube al lui Codin Maticiuc, podcastul “La mijloc”. George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), este invitatul lui Codin Maticiuc în podcastul ”La mijloc”. Acesta a explicat de ce i-a dus lumânări lui Ion Iliescu, dar și motivul pentru care a renunțat la costum și a ales să poate o ie tradițională.

Apariție surprinzătoare la podcastul ”La mijloc”. Codin Maticiuc îl are invitat pe George Simion, președintele AUR, care nu a venit îmbrăcat la costum, așa cum ne-a obișnuit în aparițiile sale oficiale.

Liderul AUR a venit îmbrăcat în ie, declarând că nu îi place la costum și nu este nici cel mai atent atunci când vine vorba despre detaliile vestimentare:

Vezi și: CODIN MATICIUC, NOI DEZVĂLUIRI DESPRE PETRECEREA DE 150.000 DE EURO. „ÎN TOTAL, S-AU BĂUT…”

”Nu-mi place la costum, port costumul că asta-i eticheta în Parlament și în anumite medii. Acum am venit de la Cluj și eram cu cămașa asta pe mine și așa am venit. Nu sunt cel mai atent la detalii din astea vestimentare. Fiecare om are mai multe fațete și normal că ce a ieșit în față (n.red. – despre el), în anii aceștia, au fost protestele, erau cele mai vizibile. Dacă nu țipi, de multe ori, nu te bagă nimeni în seamă. Dar uite că i-am dus lumânări lui Iliescu și n-a prevestit nimic”, concluzionează președintele AUR.

Întrebat dacă i-a aprins lui Ion Iliescu o ”lumânare la morți”, liderul AUR a răspuns că motivul a fost cu totul altul:

Vezi și: S-AU PUPAT PE GURĂ! ALINA PUȘCAȘ, DEZLĂNȚUITĂ, LA O PETRECERE DIN ZONA DE NORD A CAPITALEI! | FOTO + VIDEO

”Era ziua lui. De când eram copil, la Iliescu, chiar dacă nu mai era președinte, era un adevărat pelerinaj la ziua lui, pe 3 martie, și de Sfântul Ion. Și m-am dus odată cu un tricou inscripționat chiar de noi și cu o spânzurătoare. Știi jocul spânzurătoarea, trebuie să ghicești cuvintele. «Criminal» era cuvântul.

Ne-am dus să-i ducem cadou de ziua lui o lumânare pentru morții de la Revoluție și de la mineriade. Normal, ne-au luat SPP-iștii, ne-au luat simpatizanții lui, partea bună a fost că de-atunci nu și-a mai făcut Iliescu ziua public, cu pelerinaj, a fost ultima oară. SPP-iștii care îl apără – până când dispare și fizic din viața noastră publică, el are asigurat SPP pe viață – sunt foarte atenți ce se întâmplă când este 3 martie, când e ziua lui Tătucu Ion Ilici Iliescu”, povestește George Simion în podcastul lui Codin Maticiuc