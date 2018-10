VIDEO. Lorelai și-a împlinit un vis. Fetița fără mâini, dar cu talent dumnezeiesc, a lansat un nou single, cu un videoclip de basm

Talentul nu are limite în cazul lui Lorelai Moșneguțu, fata fără mâini abandonată de mamă la naștere, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea, și crescută de Vio, cea care a încurajat-o de fiecare dată să-și exploreze creativitatea. (VEZI ȘI: LORELAI MOȘNEGUȚU, MOMENTE EMOȚIONANTE ÎN PRIMELE ZILE DE ȘCOALĂ)

Deși nu are mâini, scrie, desenează și cântă la orgă. Lorelai are și o voce extraordinară. A participat la Next Star și a câștigat „Românii au talent”. Lorelai și-a lansat, vineri, pe canalul de Youtube ,single-ul „Don’t stand by” și are deja peste 1.500 de vizualirări, iar comentariile pozitive curg fără oprire.

„Super felicitări, super, fără cuvinte”, „Felicitări pentru tot și felicitări pentru cea care te-a crescut și are grijă de tine”, sunt doar câteva dintre încurajări.

„Este cea mai fericită zi a mea”

Lorelai a reușit să devină cunoscută după ce a scris și a lansat peste 10 cărți de poezii, a cântat la emisiuni pentru copii și de talente și an de an ocupă locuri importante la olimpiadele școlare. Lorelai mai are un videoclip, la melodia „Aripi de înger”.

„Este cea mai fericită zi a mea, întrucat după doi ani jumătate am lansat un nou single”, a scris Lorelai pe Facebook.