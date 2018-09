Lorelai Moșneguțu, momente emoționante în primele zile de școală. Gesturile făcute de colegii liceeni și profesori

Lorelai Moșneguțu, adolescenta fară mâini care cântă la pian, a început săptămâna aceasta una dintre cele mai frumoase experiențe din viața ei: a mers la liceul pentru care a optat să își sculpteze și mai mult abilitățile artistice extraordinare pe care le are. Ea a mers într-un platou de televiziune, unde a vorbit despre cum a fost primită de noii colegi de școală, noii profesori, dar și ce făcut vara aceasta.

Lorelai Moșneguțu, momente emoționante în primele zile de școală

Câștigătoarea de la “Românii au talent” 2017 a avut o vacanță frumoasă, după rezultatele bune obținute la Evaluarea Națională, iar luna trecută, ea a fost invitată special la un eveniment caritabil, care a avut loc în Sao Paolo, Brazilia.

Aflată pe canapeaua emisiunii prezentată de Mihai Morar, Lorelai Moșneguțu a rememorat primele zile de liceu, unde a fost primită foarte bine atât de colegi, cât și de profesori. Cântăreața talentată își va serba la sfârșitul acestei luni ziua de naștere și deja are totul pregătit.

“Am intrat la cel mai bun liceu de muzică din Târgovişte. Am avut media 8 şi la capacitate. Proba de canto de la liceu am luat-o cu 9,80. A fost foarte frumoasă vara asta. Am fost la mare şi luna trecută am fost în Brazilia. Am fost invitată de un domn preşedinte să cânt timp de jumătate de oră pentru o strângere de fonduri pentru persoanele cu boli rare. Am fost în San Paolo. M-am dat în roller coaster în satul de vacanţă.

(…). Mă înţeleg foarte bine cu colegii mei. Doamna dirigintă s-a bucurat foarte mult şi m-au dat exemplu colegilor. Am scris nouă cărţi. Momentan fiind văzută în Brazilia am fost invitată şi în California şi Franţa. Voi susţine săptămâna viitoare un concert caritabil. (…). deja am rezervat restanurantul unde voi ţine petrecerea de ziua mea la sfârşitul lunii. Îmi voi face o zi cu prietenii mei. Nu-mi doresc ceva anume. Vreau să mă distrez alături de prieteni. Toti profesorii sunt foarte amabili cu mine”, a povestit Lorelai Moșneguțu în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.

Lorelai Moşneguţu, câștigătoarea de la “Românii au talent” pe când avea 14 ani

Lorelai Moşneguţu a câştigat concursul “Românii au talent” şi premiul de 120.000 de euro. Tânăra a impresionat pe toată lumea, atât cu calităţile sale vocale, cât şi cu povestea sa impresionantă de viaţă. Lorelai a venit pe lume fără mâini şi fără femururi, fiind abandonată în spital de cea care i-a dat naştere. Fetiţa a fost salvată de Viorica Pârvan, un asistent maternal, care a devenit mama ei adoptivă.

Deloc întâmplător, în finală, artista a cântat o melodie intitulată “Rise Like a Phoenix / Ridică-te (din cenușă) ca pasărea Phoenix”. O frumoasă coincidență pentru “Mama Vio” a fost ca titlul câștigat de Lorelai Moșneguțu la “Românii au talent” să vină chiar pe 2 iunie 2017, ziua în care România serbează Ziua Națională a Adopției.