VIDEO | Prințul Harry, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea Prințesei Diana: „Mama mea a fost urmărită până la moarte pentru că...”

Prințul Harry (37 de ani) a mărturisit care a fost, de fapt, motivul pentru care a murit mama sa, Prințesa Diana. Ducele de Sussex a spus că îi era frică să se afișeze cu Meghan pentru că nu dorea ca istoria să se repete.

Prințesa Diana a murit acum un sfert de veac, dar pierderea sa rămână încă învăluită în mister. Când s-a produs tragicul accident care i-ar fi provocat decesul, Prințul Harry avea doar 12 ani, iar Prințul William, 15 ani.

În cadrul seriei The Me You Can’t See, documentar realizat de Oprah Winfrey, Prințul Harry a dezvăluit că moartea mamei sale nu-i dă pace nici acum. Relația sa cu Meghan a scos la iveală trauma care i-a marcat copilăria, dar și o mare teamă, aceea că istoria se repetă.

Prințul Harry susține că „blestemul” rasismului ar fi cel pentru care s-a temut atât de tare să se afișeze cu actuala lui soție. Totodată, faptul că nu a luat atitudine în relație rămâne cel mai mare regret al său.

„Dacă am vreun regret? Da. Cel mai mare regret al meu este că nu am luat atitudine mai devreme în relația cu soția mea și nu am vorbit mai tare despre rasism. Istoria se repetă”, a spus Prințul Harry. (CITEȘTE ȘI: Mașina cu care a fugit Prințesa Diana a fost scoasă la licitație. Suma fabuloasă cu care va fi vândut automobilul)

Prințul Harry: „Nu se vor opri până nu moare”

Marea teamă a fiului Prințesei Diana este că istoria se va repeta. După cum Prințul Harry susține că mama sa a fost ucisă deoarece avea o relație cu o persoană care nu era albă, nu vrea ca Meghan să-i fie „succesoare”. Ducele se teme ca soția sa să nu fie o altă victimă a rasismului și să nu fie îndepărtată tragic din viața sa.

„Mama mea a fost urmărită până la moarte pentru că avea o relație cu cineva care nu era alb și acum uite ce s-a întâmplat. Vorbești despre istoria care se repetă? Nu se vor opri până nu moare (Meghan, n.r.)”, a adăugat Ducele de Sussex. (CITEȘTE ȘI: Obiceiurile sănătoase pe care le au membrii Familiei Regale Britanice. Ce mănâncă Kate Middleton, Prințul Harry sau Regina Elisabeta a II-a)