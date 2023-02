VIDEO | Robert Lele a izbucnit! Care este, de fapt, adevărul despre relația manelistului cu fosta soție: „Încercați să vă vedeți de viața voastră!”

După ce Andra Volos a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO faptul că are o relație cu manelistul Robert Lele, fanii s-au revoltat pe rețelele de socializare și au susținut că artistul ar fi încă însurat, iar soția lui ar știi despre „aventura” cu fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”. Ei bine, după ce a văzut „revoltele” din mediul online, cântărețul a ieșit în față pentru a face lumină în privința vieții sale amoroase.

Robert Lele a mărturisit faptul că nu mai este însurat de aproximativ 3 ani și că tot ce îl mai leagă de fosta soție este copilul pe care îl au împreună. De asemenea, cântărețul a fost vizibil deranjat de acuzațiile fanilor, cum că și-ar fi lăsat familia și a ținut să desființeze toate zvonurile în acest sens.

Robert Lele: „Eu nu mai sunt însurat de 3 ani de zile”

Recent, manelistul a făcut un clip video pe contul său de Tiktok, acolo unde și-a îndrumat fanii să își vadă de viețile lor și să nu îl mai acuze de faptul că și-a părăsit familia, pentru că nu este nimic adevărat. Solistul a precizat că relația cu fosta parteneră s-a încheiat în urmă cu 3 ani și a menționat că s-a săturat de comentariile răutăcioase ale fanilor.

„Salut toți prietenii mei și toți oamenii care îmi ascultă muzica și cei care mă apreciați! Fac acest video și n-am vrut să răspund până acum la comentariile răutăcioase ale unor oameni, dar văd fel și fel de comentarii precum că mi-am lăsat familia, precum că mi-am lăsat copilul. În situația în care eu nu mai am relație de 3 ani de zile, da?

Deci eu nu mai sunt însurat de 3 ani de zile și vă spun lucrurile astea acum pentru simplul fapt că vreau să stau liniștit și vreau să îmi trăiesc viața liniștit, fără tot felul de comentarii. Și fără să mai văd că scrie fiecare ce vrea.

Deci, să ne înțelegem. Am mai specificat și în alte emisiuni, sau de câte ori am fost întrebat, eu am răspuns și am spus că nu mai am relație de 3 ani de zile, da? Așa că încercați să fiți mai buni, să lăsați răutățile. Încercați să vă vedeți de viața voastră, să vă trăiți viața frumos, să nu vă mai uitați în casele nimănui, da? Ceau”, a transmis Robert Lele pe contul său de TikTok.

VEZI ȘI: ANDRA VOLOS A DUS RELAȚIA CU ROBERT LELE LA URMĂTORUL NIVEL! FOSTA CONCURENTĂ DE LA „PUTEREA DRAGOSTEI” ȘI-A TATUAT NUMELE IUBITULUI CHIAR DE SFÂNTUL VALENTIN!

CITEȘTE ȘI: ”SUNTEM ÎMPREUNĂ!” + CE ZICE DE ”FOSTA” IUBITULUI. PRIMA REACȚIE A ANDREI VOLOS, DUPĂ CE CANCAN.RO A DEZVĂLUIT RELAȚIA CU ROBERT LELE

Andra Volos și Robert Lele formează un cuplu

CANCAN.RO dezvăluia în urmă cu puțin timp, faptul că Andra Volos s-a îndrăgostit de manelistul Robert Lele. Ulterior, fosta concurentă de la emisiunea „Puterea Dragostei” avea să recunoască faptul că formează un cuplu cu acesta și a menționat faptul că relația lor este la început, iar el este despărțit de fosta iubită de aproximativ 3 ani, așa cum și cântărețul a menționat în videoclipul publicat recent pe rețelele de socializare.

”Suntem, însă, la început de drum. Vrem să ne cunoaștem pe noi. Să profităm de iubirea asta de început. El nu are nevastă, eu nu am iubit! Și nu avem de ce să ne ferim. El este despărțit de fosta iubită, de vreo trei ani. Se înțelege cu ea, normal, au o fetiță împreună”, a mărturisit Andra Volos pentru Cancan.ro.