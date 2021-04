Videoclip inedit! O trupă rock a cântat în fața unui vulcan care erupe. „A fost foarte provocator și a fost dificil de realizat”

La finalul lunii martie vulcanul Falgradalsfjall din Islanda e erupt după o pauză de 800 de ani. Momentul inedit a fost speculat de trupa rock Kaleo care a filmat un vidoclip muzical chiar în fața vulcanului care împrăștia lavă.

Scenele din clipul muzical au fost filmate la finalul lunii martie, când erupția vulcanului abia începuse. Solistul trupei a cântat melodia Skinny în fața râurilor de lavă. Întreg conceptul i-a uimit pe fani, care au apreciat munca artiștilor.

„A fost foarte provocator și a fost dificil de realizat, am transportat echipamentele cu mâinile goale. L-am filmat în timpul nopții, așa că, din fericire, nu erau mulți oameni acolo”, a declarat interpretul islandez, după filmarea.

Trupa Kaleo a fost nominalizată în 2017 la premiile Grammy și este recunoscută pentru spațiile neconvenționale în care alege să își filmeze clipurile. Membrii formației nu sunt la prima experiență de acest gen, anul trecut, islandezii au cântat piesa Way DOwn We Go în interiorul unui vulcan stins.

