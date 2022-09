Viermi în mâncarea de la Pep & Pepper, restaurantul din Plaza România, mall-ul din Sectorul 6 al Capitalei – VIDEO

Un bărbat care a poftit la un Wrap din meniul celor de la Pep & Pepper, restaurantul din Plaza România. Când aproape a ajuns la jumătatea preparatului pe care și-l comandase, a trăit șocul vieții sale. A găsit un vierme care mișca. Atenție, imaginile vă pot afecta!

Pe rețelele de socializare, un video a devenit viral în scurt timp, după ce un bărbat a comandat un Wrap din meniul celor de la Pep & Pepper, din mall-ul Plaza România, iar când se apropia de finalul preparatului pe care îl savura, i s-a întors stomacul pe dos.

Utilizatorul de pe Tik-Tok a găsit un vierme viu în sandwich-ul pe care aproape că îl terminase de mâncat. A fost în stare de șoc, așa că a filmat totul pentru a-i anunța și pe restul să aibă grijă la ceea ce mănâncă pe viitor, dar mai ales ca restaurantul din Sectorul 6 al Capitalei să fie amendat, iar autoritățile să ia măsurile necesare.

Reacția pe care a avut-o managerul restaurantului

Videoclipul postat pe internet a strâns peste 62 de mii de aprecieri, peste 1700 de comentarii și peste 7 mii de redistribuiri. Cel care l-a publicat pe TikTok a spus că a chemat managerul restaurantului, iar acesta i-ar fi spus că ceea ce a găsit el în Wrap este doar un simplu vierme de salată.

”După ce am terminat clipul, am chemat managerul restaurantului, care mi-a zis: ”A, păi e vierme de salată”. Ceva comestibil, ce să zic. Măcar am primit banii”, a scris cel care a postat pe platforma de socializare, videoclipul cu viermele din mâncare.

Pep & Pepper este un restaurant cu franciză, care se laudă a fi unul cu mâncare sănătoasă. De asemenea, este un lanţ de restaurante care are la bază o reţetă secretă de pui marinat şi paste din ou făcute în casă. După ce am văzut imaginile prezentate mai sus, nu putem spune că este o locație cu produse bune pentru un stil de viață sănătos.

