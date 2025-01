Violeta Bănică a spus adevărul gol-goluț despre intervențiile estetice, în direct, la TV! Reacția vehementă a Andreei Marin

Violeta Bănică a spus adevărul! A apelat sau nu fiica Andreei Marin la intervenții estetice? Mulți s-au întrebat dacă și-a pus acid hialronic în buze! Vă prezentăm cele mai recente declarații pe baza acestui subiect! Iată ce a spus adolescenta!

La vârsta de 17 ani, Violeta Bănică se remarcă prin frumusețea naturală, dar și prin performanțele academice. Recent, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. a fost admisă la Universitatea Cornell, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din întreaga lume, situată în top 8 la nivel mondial.

Au existat numeroase speculații conform cărora tânăra ar fi apelat la intervenții estetice, mai ales datorită buzelor, care au atras comentarii de acest fel încă de la vârsta de 13 ani. Violeta Bănică a lămurit situația, dezmințind categoric aceste zvonuri.

„Cred că de la 13 ani mi se spune. Nu mă întreabă, mi se spune că am acid în buze și mi se pare foarte amuzant acest comentariu pentru că mă bucur că am o calitate pentru care alți oameni trebuie să plătească ca să o aibă. Nu am nimic în buze, nu am nimic în față. Pentru familia mea este un subiect mai tabu așa să adaugi sau să scoți ceva care nu este necesar”, a mărturisit Violeta Bănică, în cadrul emisiunii „La Măruță”.