Viorel Cataramă, candidat la Președinție: “Astăzi îmi voi depune dosarul la BEC”

Omul de afaceri şi preşedinte al Partidului Dreapta Liberală, Viorel Cataramă, a anunțat în această dimineață pe rețelele de socializare că astăzi, la ora 12:00, își va depune dosarul la BEC, pentru a candida la Președinția României, cu sloganul electoral: “Muncești și câștigi”.

“Astazi la 12h00 imi voi depune dosarul la BEC.

Voi candida la Presedintia Romaniei sustinut de partidul politic DREAPTA LIBERALA, cu sloganul electoral

Muncesti si castigi

O ROMANIE DREAPTA

Am strans un numar de 230.900 semnaturi, un efort urias, pentru care adresez sincere multumiri membrilor partidului si simpatizantilor care s-au implicat“, este mesajul postat de Viorel Cataramă pe pagina lui de Facebook.

A promis 100.000 de euro recompensă pentru găsirea Alexandrei și Luizei

Viorel Cataramă a anunțat duminică faptul că este dispus să ofere o recompensă de 100.000 de euro pentru găsirea și eliberarea Luizei și Alexandrei.

”Încă din prima zi a izbucnirii scandalului nu cred în varianta crimelor. Autoritățile nu ne-au arîtat dovezi care să certifice că fetele sunt moarte. Asistem la încercarea autorităților de a ne face să credem că fetele sunt moarte. Lumea merge pe ipoteza traficului de persoane. Eu cred că sunt câteva persoane pe lumea asta care știu unde sunt fetele. Eu sper ca această recompensă să le facă pe acele persoane să vorbească, iar fetele să fie eliberate.

Nu am vorbit cu nimeni din familia celor două victime. Am fost contactat pe social-media de persoane care au vorbit despre acest subiect. Nu vorbesc despre ceea ce se va întâmpla acolo. Nu am primit informațiile, am fost doar contactat pentru un dialog cu acestea. Important este și trebuie să fim conștienți de faptul că sunt persoane care știu unde sunt fetele.

Pe mine mă interesează ca cele două fete să fie lăsate libere, să fie redate familiilor, colegilor, prietenilor. Atâta tot. Și mă interesează ca din miile de fete răpite din România să fie redate familiilor. Atât mă interesează. Eu sunt om de afaceri.

Am ferma convingere că Gheorghe Dincă nu e un criminal în serie, ci doar un pion mic într-o rețea de carne vie. E ceva ilogic.”, a spus Viorel Cataramă.