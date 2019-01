Viorel Ignătescu și-a riscat viața într-un celebru meci FCM Bacău – Dinamo, câștigat de moldoveni cu 4-2: avea să ajungă pe masa de operație la doar câteva zeci de minute de la finalul partidei. Au trecut 17 ani de atunci, iar fostul portar a rămas cu amintirile, frumoase, chiar dacă atunci dureroase… Nu a rămas însă și în țară! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, l-a găsit pe Ignătescu în Anglia, unde a plecat la muncă în urmă cu doi ani.

Eroi i-a numit Dumitru Sechelariu, primar de Bacău și patron al echipei-fanion a municipiului, pe fotbaliștii pe care-i plătea regește după victoria uluitoare, 4-2 cu Dinamo! Se întâmpla pe 27 aprilie 2002, în fața unui stadion plin-ochi, în fața unui Bogdan Lobonț, portarul ”câinilor” și al naționalei, împietrit pe linia porții la foarfeca de CNN a lui Cursaru. Vremuri… Pentru Viorel Ignătescu, portarul ”galben-albaștrilor”, meciul a fost unul aparte. A fost și multă suferință pentru el, în săptămâna premergătoare jocului.

(CITEȘTE ȘI: UNDE A AJUNS PORTARUL CARE A ULUIT FOTBALUL DIN ROMÂNIA)

”Sâmbătă era meciul. Unul foarte important pentru noi. Luni, mi-a amorțit piciorul! Am zis că-i apendicită, du-te la spital… Apoi, am primit bilet de la medic să mă operez imediat. L-am sunat pe președinte, m-a dus el la o clinică… A rămas să nu mă operez, deși simțeam dureri mari. Era apendicită. Președintele voia musai ca eu să joc. Mi s-a prescris un tratament, care să mă ducă până la meciul cu Dinamo. Făceam antibiotic intravenos la 12 ore. Asta ca să nu fac peritonită”, rememorează Ignătescu, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Toată săptămâna, Viorel Ignătescu a tras de el. A strâns din dinți și s-a antrenat. Mai ușor, mai lejer, e drept, pentru a nu ajunge mai repede de sâmbătă în sala de operație. Sală care era deja ”antamată”, la clinica medicului estetician Constantin Stan, acum soțul cunoscutei știriste Andreea Berecleanu.

Ignătescu, operat imediat după meci

Viorel Ignătescu a ajuns ”viu” până la ora meciului cu Dinamo. Și a făcut față cu brio. Chiar dacă, după pauză, a început să șchioapete ușor. Nu a mai degajat din șase metri, pentru că risca să ajungă mai repede la spital. Au făcut-o doar fundașii. ”Chiar nu mai țin minte dacă mă durea… La ce era pe stadion atunci, 20.000 de oameni care strigau, vacarm… Nici nu am avut emoții că ar putea să mi se întâmple ceva”, spune Viorel. După meci, portarul a fost dus de urgență la spital și operat pe loc.

(CITEȘTE ȘI: ”REZERVA” LUI GNOHERE ARE O SUPER-IUBITĂ)

Avea să-și revină, să apere în continuare, doar că echipa lui Sechelariu s-a pierdut, încet, dar sigur. Seche a ratat alegerile la primărie, iar de FCM Bacău avea să se aleagă, într-un final, praful. Ignătescu s-a retras și el din fotbal, în 2011. Și-a încercat cariera de antrenor cu portarii, la SC Bacău, în Liga a 2-a. Cinci ani a rezistat, dar, după ce nu a fost plătit opt luni, a cedat. Primul gând, la muncă în străinătate.

Fost coleg de echipă cu el, Dan Bolfă i-a propus Anglia. ”Am vorbit cu el. Am decis, am plecat în 2016, vara. În Northampton. Singur, fără familie, să văd cum stau lucrurile. Am lucrat la un site mare de mașini. Vânzări, închirieri… Eu conduceam. Eram șofer. Duceam mașini la clienți, venea tirul, duceam mașinile spre vânzare…. Asta fac și acum, doar că sunt și cu familia alături”, povestește Viorel Ignătescu. Se plânge puțin de program, 13 ore de muncă, 7-20…

Ignătescu mai spune că și-a încercat norocul și la o fabrică de carcase de CD, unde era un program mai ”subțire”, dar câștiga mai puțin, așa că a renunțat. ”Acolo luam 600 de lire la două săptămâni, nu era OK”, spune Viorel. După puțin timp a renunțat și a ales mașinile.

Și-a adus soția și cele două fiice, după un an

Cristina, soția lui Viorel, a ”aterizat” și ea în Anglia. Și chiar lângă el, la același loc de muncă. ”Ea doar duce mașini la închiriere”, amintește fostul portar al Bacăului. Doamna Ignătescu a terminat Facultatea de Administrație Publică, iar acum face o specializare de șase luni, pentru ca apoi să poată lucra în domeniu, pe tărâm britanic.

(VEZI AICI: NEPOTUL PREFERAT AL LUI GIGI BECALI ÎL DISTRUGE PE ANTRENORUL CARE I-A LUAT TITLUL FCSB-ULUI)

Giulia are 17 ani, Alisia, 13! Fiicele lui Viorel care au acceptat schimbarea! ”Cea mare era la liceul Ferdinand, cea mică, la Pedagogic. Amândouă învățau foarte bine. S-au adaptat mai greu aici, în Anglia. Normal, e greu să vii într-o țară străină, să te integrezi în societate, să te obișnuiești cu gândul că societatea nu te acceptă, așa, repede… Dar acum e bine. Îmi amintesc cum au plâns vreo șase luni. Colegele le dădeau deoparte, să spun așa, când auzeau că-s românce. Acum e OK. Mai mult, amândouă fac parte din consiliul elevilor și profesorilor!”, se mândrește Viorel cu fetele lui.

Vrea să antreneze în Anglia

Viorel Ignătescu nu se vede ieșind la pensie de la actualul loc de muncă. Ținta lui este antrenor de fotbal! ”Am licența B, am luat-o în țară, pot antrena la copii și juniori. Aici sunt oferte bune, din mai multe orașe unde sunt academii. Chiar am aplicat pentru post, la academii din Londra, Birmingham, chiar aici, unde stau eu. Doar că trebuie să vorbești foarte bine limba engleză. Eu nu o stăpânesc. Am fost la cursuri de engleză, level 1, nu am putut să termin și level 2… Sunt foarte ocupat cu munca, nu am timp, dar o să găsesc o soluție. Că ăsta-i țelul meu în viață, să rămân aici și să fiu antrenor”, a încheiat Viorel Ignătescu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)