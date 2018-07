Fostul primar al Capitalei a suferit un atac cerebal, iar starea lui de sănătatea rămâne precară. Oana Lis a mărturisit că se așteaptă la ce e mai rău și nu mai vorbește de viitor în prezenta soțului ei.

Starea de sănătate a lui Viorel Lis se deteriorează de la o zi la alta. Ultima dată, fostul primar al Capitalei a ajuns la spital după ce a suferit un atac cerebral. Acest incident a lăsat urme serioase.

„A avut probleme de sănătate, ultimul accident vascular a lăsat urme. Nu mai poate vorbi, oboseşte dacă vorbeşte. Mă recunoaşte şi sunt bucuroasă că cognitiv e bine. Îi dau tot felul de vitamine şi el nici nu mai vrea. Fac tot ce pot, merg la biserică, dau cu tămâie, mă rog pentru el, fac lucruri pe care nu le făceam înainte. Mă rog să fiu puternică. El îşi doreşte o ultimă vacanţă împreună. Am fost invitată la ziua unei pritene în Grecia, în Insula Samontraki, dar drumul este lung şi dacă păţeşte ceva în maşină? Ştiu că oameni bătrâni cu afecţiuni grave sunt lăsaţi să zbore, dar şi aici e o problemă! Dacă moare în avion ce mă fac? Încă îl iubesc, îi dau din energia mea şi el m-a ajutat pe mine”, a mărturisit Oana Lis la emisiunea”Răi, da’ buni!”.

După ce a deplâns la televizor starea de sănătate a soțului ei, Oana a plecat la mare cu un grup de prieteni, unde s-a distrat copios. Ea a intrat într-un LIVE pe Facebook în care a început să-i prezinte pe toți și chiar să facă pe Cupidon. Nu a scăpat însă taxată de privitori, care au certat-o că și-a lăsat soțul foarte bolnav acasă și a plecat să petreacă. La scurt timp a venit si răspunsul ei.

”Soțul e bolnav și eu ce? Nu am voie să mănânc? Încerc să am și eu o seară plăcută, dupa ce în ultimele seri am plâns”, a replicat Oana ]ntr-un live pe Facebook.