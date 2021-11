Viorel Lis, reacţie tulburătoare după ce a luat COVID: “Sunt terminat!”

Viorel și Oana Lis ajungeau, vineri seara, la spitalul Matel Balș, unde erau diagnosticați cu COVID-19. Fostului edil al Capitalei i s-au descoperit afecțiuni la plămâni, în proporție de cinci la sută, fiind internat.

La doar două zile după ce a primit trista veste, starea de sănătate a lui Viorel Lis nu este deloc bună. Plămânii i-au fost afectați, mai mult, el are și vechile probleme de sănătate. „Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie, domnișoarele asistente spun că obosesc că nu mi-e bine. Oana nu e cu mine, nu e internată. Face tratament de acasă, trebuie să vină să facă niște injecții”, a spus fostul primar al Bucureștiului, pentru Antena Stars. (CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ CASA ÎN CARE LOCUIESC OANA ȘI VIOREL LIS? ”DOAMNE, CE AM FĂCUT EU, CE AM AJUNS”)

Mesajul Oanei Lis, după ce ea și Viorel Lis au fost infectați

Oana Lis avea să facă primul anunț, pe Facebook, a doua zi după ce ea și soțul ei ajungeau la spital și aflau că au fost infectați cu noul coronavirus. „Un om sănătos poate avea o mie de visuri. Însă un om bolnav are un singur vis…să fie sănătos. Avem amândoi Covid, vă rog să ne țineți pumnii să trecem cu bine și peste această încercare!”, a transmis Oana Lis pe reţelele de socializare.

Viorel Lis avea să explice marile probleme prin care trece și de unde a plecat, de fapt, totul. „De la diabet a început totul. Mi-a distrus sistemul nervos periferic care dă impulsurile spre picioare. Mi-au amorțit picioarele, în jos nu le mai simt, am pareză la nivelul coapselor care mă face să nu am echilibru, amețesc. Nu mai pot să merg singur. Noaptea cad, nu pot să merg la baie. Nu pot să fac nici baie în cadă! Am căzut prin casă de 4-5 ori! Numai Salvarea îmi mai intră în ultima vreme în casă!”, a povestit fostul primar în urmă cu o lună.